El golpeador del Pumas vs América, en el Draft de LFA

Después de haber terminado la primera parte del LFA Draft 2025, Alejandro Jaimes, comisionado de la LFA, habló con La Razón sobre el caso de Uriel Silva, excapitán de Burros Blancos y quien se vio envuelto en una riña en el partido de futbol Pumas vs América; comentó que la liga no es una autoridad para decir si el jugador es bienvenido o no.

“Uriel es elegible, esto fue muy reciente hay autoridades que pueden juzgar lo que pasó, nosotros como liga no podemos ni sancionar ni cuestionarlo porque no somos autoridad para ello, claro que vimos la acción, escuché las declaraciones que hizo y quiero pensar que esa versión es real”, confesó el comisionado de futbol americano.

El Draft 2025 aún no acaba, ya que habrá una segunda parte que será vía remota en donde se llevarán a cabo las rondas faltantes y es ahí en donde Silv podría ser drafteado por algún equipo de la LFA.

El Tip: La temporada 2025 de la LFA está a dos meses de iniciar, el próximo 2 de mayo, y el tema de los amaños, como en el futbol, ha sido un foco rojo para analizar.

“Seguramente el equipo que lo seleccione tendrá una conversación con él. Uriel es elegible porque terminó su carrera universitaria, está en la lista de prospectos y si alguno lo selecciona jugará como los demás”, aseguró Alejandro Jaimes.

De igual manera, el comisionado externó que la temporada pasada fue complicada económicamente para la liga: “venimos de un año 2024, después del término de la temporada, complicado, fue un año difícil económicamente hablando. No es un secreto que muchos decían ‘hay problemas’, galgos los tuvo, jefes los tuvo todos los equipos tuvieron dificultades”.

8 equipos tiene la Liga de Futbol Americano de México

Sin embargo, Alejandro Jaimes también se mostró contento por la llegada de inversión extranjera y de equipos nuevos a la LFA. “Cuando los inversionistas, dueños de los equipos, deciden seguir un año más para hacer crecer la liga eso nos motiva a trabajar. También, la llegada de un equipo nuevo como Arcángeles de Puebla y la conversión de Fundidores de Monterrey a Osos con la llegada de inversionistas de deporte profesional como exjugadores de NFL”, platicó el comisionado.