“Vienen peleas importantes y la unificación”

El boxeador mexicano Emanuel Vaquero Navarrete se alista para la cuarta defensa de su título mundial súper pluma de la OMB, pero no quita la vista de la unificación con otro campeón y de peleas con rivales de alto perfil.

El próximo 10 de mayo, en San Diego, el Vaquero se mide al filipino Charly Suárez, sin embargo, el púgil nacido en el Estado de México quiere unificar en las 130 libras, algo que da como resultado”un hecho”, sumado a tener su propia reyerta para la historia.

“Viene la unificación, es algo que queremos, es un hecho, y de un año atrás he venido hablando de peleas importantes que no me las puedo deber en 10 años”, dijo en conferencia de prensa Navarrete.

TE RECOMENDAMOS: El que gane va contra América Monterrey tiene 15 años sin eliminar al Pachuca en Liga MX

El originario de San Juan Zitlaltepec, el peleador aseguró que no quiere dejar pasar la oportunidad de combatir con boxeadores del calibre de Gervonta Davis, Shakur Stevenson, Lamont Roach, O’Shaquie Foster, etc.

“Quiero pelear con esos nombres importantes de las 130 y 135 libras. No me quiero ir del boxeo sabiendo que pude haber peleado con ellos y no me interesaría tanto el resultado”, indicó.

Incluso comentó que “descabelladamente” le encantaría pelear con alguien como “Gervonta o Shakur en la Arena Ciudad de México, ve el escenario, yo yendo por la cuesta división contra uno de esos exponentes, imagínate ir locura”.

El Vaquero, campeón OMB de peso súper pluma, quiere unificar, pero si no hay un campeón de su categoría dispuesto a pelear subiría de división, en donde además de los estadounidenses están los mexicanos William Camarón Zepeda e Isaac Pitbull Cruz.

“He mencionado que me gustaría pelear con el Pitbull, ya como oponente, saber si la pegada es la que se menciona, la que todos dicen. Si se da la oportunidad me gustaría” afirmó.

Navarrete ya está en preparación para su pelea ante el filipino Suárez y promete que buscará noquear a su rival, como lo hace cada vez que se sube al ensogado.