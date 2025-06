Súper estrella del Monterrey quiere que le regalen 4.7 millones en motos y se indigna cuando le dicen que no

Se destapó una actitud cuestionable de una estrella del futbol mexicano, en concreto del Monterrey, pues se reveló que esta persona trató que le regalaran 4.7 millones de pesos en vehículos motores a cambio de unas historias en Instagram.

Tratando de aprovechar su fama en redes sociales, la super estrella de Rayados buscó comprar un par de motos y unos RZR deportivo de la marca Polaris, conocido por su potencia y agilidad en terrenos difíciles.

Aunque no mencionó el nombre del jugador, la afición comenzó a especular y casi por unanimidad se llegó a la conclusión que se trataba de Lucas Ocampos, jugador argentino quien es una de las grandes joyas de La Pandilla.

@rgladeportiva Un jugador extranjero del fútbol regio quiso adquirir en Polaris dos motos y tres RZR de un valor total de 4.7 millones de pesos y los quiso “pagar” dándoles publicidad en Instagram. El vendedor no accedió al trato. 😅 🎙️: Willie González #Rayados #Monterrey #LigaMX ♬ sonido original - RG La Deportiva

“El jugador extranjero que juega aquí, escogió cuatro unidades por 4.7 millones de pesos, obviamente el vendedor y la vendedora, estaban, le marcaron al patrón: ‘oiga, aquí está fulanito y va agarrar cinco’”, empieza el relato el periodista regiomontano Willie Gonzáles, quien dio a conocer la historia.

El comunicador agrega que los vendedores que estaban atendiendo, supuestamente a Ocampos, se comunicaron con el ‘patrón’ de la tienda de Polaris Industries, quien dijo que le dieran un buen descuento, ya que es un jugador conocido y una personalidad importante.

“‘Dale un buen descuento y trátalo bien porque es una personalidad, conocido, tiene unas redes sociales muy movidas. Al momento de hacer la compra el jugador le dice a los dos vendedores: ‘Bueno, ya le hablaron al patrón, y qué les dijo’“, sigue.

El vendedor y la vendedora que estaban atendiendo a este jugador le comunicaron que se le iba a dar un 10% de descuento en su compra, pero el futbolista no lo tomó bien y dijo que no era posible, que estaba pensando en un intercambio, los artículos por publicidad en redes sociales.

“No, no, no, no, creo que nos estamos equivocando. Yo por esas dos motos y esos tres RZR, te voy a dar un post en Instagram, una historia de las motos y una historia de los RZR“, les dijo el futbolista.

Los vendedores quedaron sorprendidos por la respuesta y de inmediato llamaron al patrón, quien les dijo que no importaba la cantidad de seguidores que tenían en Instagram, no le iban a dar las motos y los RZR por historias y publicaciones en redes.

Los empleados le comunicaron al futbolista que no era posible esta manera de pago, lo que generó que el deportistas hiciera un escándalo. El jugador levantó la voz, dijo groserías y se marchó.

aar