VIDEO: Dominik Mysterio apuesta su título del Campeonato Intercontinental contra Octagón Jr. en Money in the Bank

Desde el inicio de Worlds Collide las emociones no se tardaron en hacer presente, durante el primer combate en el que ganó Mr. Iguana, Aerostar y Octagón Jr., Dominik Mysterio tomó el micrófono para dar algunas palabras.

“Eh perro que me vas a hacer, acuérdate yo soy el campeón, no me puedes tocar y no estás en mi nivel” le dijo Dominik a Octagón Jr. En ese momento el gladiador mexicano lo metió al ring para golpearlo.

Los referees intervinieron y el hijo de Rey Mysterio agarró su cinturón y se fue a los vestidores con su pareja, Liv Morgan, pero sin antes decirle a Octagón que lo retaba por el título del Campeonato Intercontinental esta noche en Money in the Bank.