McLaren logra 1-2 en Austria por primera vez en 25 años

McLaren sigue dominando en la F1 de la mano de Lando Norris (primero) y de Oscar Piastri (segundo), quienes terminaron en lo más alto del podio en el Gran Premio de Austria, siendo la primera vez en 25 años que la escudería naranja consigue el 1-2 en esta cita.

La última vez que McLaren metió a sus pilotos en los primeros dos sitios de los triunfadores del GP de Austria fue en el 2000, cuando Mika Häkkinen y David Coulthard hicieron el 1-2, con Rubens Barrichello en tercer lugar, quien curiosamente corría en Ferrari, al igual que Charles Leclerc, el último del podio.

Fue un gran día para la escudería de Woking, ya que desde 2001 con David Coulthard no ganaba en Austria, racha que cortó Lando Norris, quien sumó su tercera conquista esta campaña de la Fórmula 1.

Con Oscar Piastri en segundo lugar McLaren consiguió el 1-2 por cuarta vez en el año. La cita en el Red Bull Ring tuvo muchas emociones y la batalla final fue completamente entre los volantes del equipo papaya, quienes cerraron con un intenso mano a mano desde la vuelta 60, hasta la culminación en la 70.

Fue una carrera accidentada en el inicio, pues Carlos Sainz no pudo ni hacer la vuelta de formación, pues cuando era su turno de salir el carro se quedó parado en el circuito, debido a una falla mecánica. Tuvo que ser retirado para que la carrera pudiera empezar.

Cuando movieron el monoplaza lo trataron de encender, pero los frenos se prendieron y las llamas eran muy notorias en la parte trasera del coche, aunque ,afortunadamente, el fuego fue controlado a tiempo con extintores por parte del personal de pista.

Ésos no fueron todos los contratiempos, pues no se había completado ni una vuelta del Gran Premio de Austria de F1, cuando el piloto Andrea Kimi Antonelli chocó a Max Verstappen, sacándolo de la pista y de la carrera. El volante de Mercedes, al igual que el de Red Bull, no siguió en la competencia.

Antonelli tenía mucho ímpetu por atacar a los líderes, pero al tratar de pasar por el interior, perdió la referencia de la curva 3 y se impactó de lleno en la parte trasera del carro de Verstappen.

El neerlandés fue empujado fuera de la pista y su reacción fue decir a su equipo por radio: “Estoy fuera, me golpearon como loco. Malditos idiotas”. Kimi Antonelli, sabedor de su error, le comentó a Mercedes: “Lo siento”.

Con estos resultados, el australiano Oscar Piastri sigue siendo el líder de la Fórmula 1 con 216 puntos; sin embargo, las alarmas ya suenan, pues su compañero recortó mucha distancia. Con su primer lugar en el Red Bull Ring, Lando Norris suma ya 201 puntos, a tan sólo 15 unidades de lejanía.

Max Verstappen sigue siendo el tercer lugar del campeonato de pilotos con 155 puntos. El León Neerlandés se mantiene como uno de los volantes más competitivos del campeonato pese a que en el Gran Premio de Austria tuvo que abandonar.

Aunque Red Bull no tiene el mejor carro de la parrilla, Verstappen le ha sacado provecho, pero el no poder sumar puntos para el campeonato es un duro golpe para el todavía actual campeón de la F1, quien podría perder su quinto cetro al hilo este año.

En el campeonato de constructores parece que no hay nadie que le pueda plantar cara a McLaren, que después del Gran Premio de Austria suma 417 puntos para ser el equipo dominador de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y eso que aún no llegamos a media temporada.

GP Gran Bretaña

Circuito de Silverstone

6 de julio

8:00 horas