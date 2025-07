Francia duplicará su presupuesto militar

Ante un escenario internacional cada vez más volátil, el presidente Emmanuel Macron anunció un refuerzo inmediato del gasto militar francés, por un monto adicional de 6,500 millones de euros en los próximos dos años. El mandatario, en un discurso frente a las fuerzas armadas, argumentó que nuevas amenazas, incluidas las tensiones con Rusia, el auge de la desinformación y los avances en armamento nuclear, exigen una respuesta firme y urgente.

El anuncio forma parte de un nuevo enfoque estratégico con el que Macron busca proteger la soberanía europea y reafirmar la posición de Francia en el contexto internacional. El plan, que se adelanta tres años a la meta original, prevé duplicar el gasto en defensa, que pasa de los 32 mil millones de euros registrados en 2017 a 64 mil millones en 2027, el último año de su mandato actual.

“Desde 1945, la libertad nunca ha estado tan amenazada, ni tan gravemente”, advirtió Macron durante su mensaje antes del Día de la Bastilla. “Para ser libres en este mundo, debemos ser temidos. Para ser temidos, debemos ser poderosos”, sostuvo, subrayó que la seguridad nacional y la influencia global de Francia dependen de una fuerza militar robusta.

El Dato: El fortalecimiento militar de Francia avanza así en medio de un equilibrio delicado entre la urgencia de la seguridad y las tensiones sociales internas.

El presidente aseguró que este incremento en el gasto será compatible con los planes de consolidación fiscal. Francia busca generar 40 mil millones de euros en ahorros presupuestarios para 2026, un objetivo que, según Macron, puede alcanzarse mediante un repunte en la actividad económica y un aumento en la producción nacional.

No obstante, la propuesta no ha estado exenta de polémica. Mientras que partidos de derecha y extrema derecha respaldan el fortalecimiento de la defensa nacional, sectores de izquierda acusan al gobierno de sacrificar políticas sociales para financiar el presupuesto militar. La creciente desigualdad, sostienen, no puede resolverse con tanques y misiles.

El presidente también pidió abrir un “diálogo estratégico” con sus aliados europeos en torno al papel que puede jugar el arsenal nuclear francés en la defensa del continente. En ese marco, se anunció una cooperación reforzada entre Francia y RU en materia de defensa nuclear, en lo que representa una medida inédita en la política de seguridad de ambas naciones.

64 mil millones de euros anuales a defensa en 2027

Por su parte, el general Thierry Burkhard, jefe del ejército francés, detalló que Rusia representa hoy una amenaza multifacética. Acusó al Kremlin de interferir satélites, sabotear infraestructuras submarinas, lanzar campañas de desinformación tanto en Francia como en África y provocar incidentes con aeronaves aliadas sobre espacios sensibles como el mar Negro, el Mediterráneo o el Atlántico Norte.

La preocupación también se extiende al plano tecnológico. El ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, alertó sobre el desarrollo de computadoras cuánticas por parte de potencias extranjeras, que podrían transformar el campo de batalla en el corto plazo.

A su vez, el anuncio del mandatario coincidió con movimientos significativos en la política de defensa estadounidense. Donald Trump se prepara para hacer una declaración sobre Rusia, mientras el jefe de la OTAN se dirige a Washington para sostener conversaciones clave. La semana pasada, Trump reveló un plan para vender armas a aliados de la OTAN para apoyar a Ucrania, país que enfrenta ataques aéreos rusos.