SummerSlam se vive en dos noches con grandes recuerdos

Este 2025, la WWE tiene una de las sorpresas más importantes, pues por primera vez en la historia, SummerSlam se vivirá en dos noches consecutivas, el 2 y 3 de agosto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Un escenario imponente para el segundo evento más importante de la compañía, que a lo largo de más de tres décadas ha sido testigo de datos curiosos y emociones al límite.

Uno de los casos más peculiares es el de Jeff Hardy. Amado por el público, arriesgado como pocos y símbolo de la lucha aérea, el carismático luchador nunca ha logrado una victoria en este evento. Su récord sin triunfos sigue sorprendiendo a los fans, pues es uno de los gladiadores con una leyenda memorable.

59 mil 194 personas entraron al evento de 2023

Por otro lado, Brock Lesnar se ha consolidado como el “rey del verano” en la era moderna. Ocho veces en el evento principal, cinco de ellas de forma consecutiva. Su dominio, brutalidad y presencia lo convierten en el rostro más imponente de esta generación en SummerSlam.

Hulk Hogan también dejó su huella, pero desde la perfección. Seis combates, seis victorias. Un invicto que ningún otro luchador ha podido igualar.

Y claro, no podemos olvidar momentos que rozaron lo insólito. Como aquella lucha por la custodia de Dominik entre Eddie Guerrero y Rey Mysterio en 2005, sacada de una telenovela. O el escándalo de 1991, cuando The Ultimate Warrior y los Hardy Boys amenazaron con no luchar si no recibían medio millón de dólares.

SummerSlam también ha tenido instantes fugaces, como la lucha de segundos entre William Regal y Christian en 2009 o noches épicas, como la edición de 1992 en Wembley con más de 80 mil personas vibrando con Bret Hart vs. British Bulldog.

Sólo siete veces ha cambiado de manos el título máximo en este evento. La primera en 1997, la última en 2014 con la paliza de Lesnar a Cena y fue en 2021, tras la pandemia, cuando SummerSlam volvió con público en Allegiant Stadium.