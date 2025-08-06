Olivia Collins revela que un famoso futbolista mexicano quiso conquistarla; “Tenía acento medio raro”

La actriz Olivia Collins, la primera eliminada de La Casa de los Famosos México, reveló que un futbolista mexicano que jugó en España intentó conquistarla.

Después de su pronta salida del reality show, la actriz de 67 años de edad hizo esta confesión. “Fue uno que fue muy famoso, mexicano, que se fue a España. Tenía acento medio raro”, dijo en charla con TUDN.

Olivia Collins destacó que el futbolista en cuestión jugó en LaLiga y su extraño acento, pero fueron las únicas pistas que dio al respecto, pues no mencionó el nombre del jugador.

¿Lo más intenso de @LaCasaFamososMx? @OliviaCollinsMX nos lo contó TODO.



Desde lo que aprendió, hasta lo que Ninel Conde le confesó. 😱🔥



Vean esta entrevista exclusiva que tuvo con #TUPrensa.#LCDLFMX pic.twitter.com/XtDTpI4dVB — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) August 6, 2025

Javier ‘Chicharito’ Hernández, Andrés Guardado, Giovani dos Santos, Carlos Vela y Héctor Herrera son algunos de los mexicanos que han militado en clubes del futbol español en épocas recientes.

Olivia Collins le ve pinta de futbolista a integrante de La Casa de los Famosos

Olivia Collins también aseguró que Aldo de Nigris es el integrante de La Casa de los Famosos México 2025 que más aires de futbolista tiene, pues destacó su habilidad y fortaleza.

Aldo de Nigris Jr. es sobrino del conductor Poncho de Nigris y del exfutbolista Aldo de Nigris. Su mamá es Leticia de Nigris, hermana de Poncho y Aldo.

“Es fuerte, habilidoso, se ejercita está bien, está carismático el chico”, señaló al respecto la actriz con 44 años de trayectoria en el medio.

Olivia Collins confiesa cuál es el club de la Liga MX al que apoya

La actriz Olivia Collins también reveló de cuál equipo de la Liga MX es aficionada, indicando que se trata de los Pumas, pues es el club de la UNAM, su alma mater.

Los auriazules son considerados el cuarto grande de la Liga MX y de todos ellos son los que más tiempo tienen sin coronarse, pues no levantan el título del futbol mexicano desde el Clausura 2011.

EVG