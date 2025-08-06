Resúmenes y goles de los partidos de la Leagues Cup del 6 de agosto (VIDEOS)

Pumas queda eliminado de la Leagues Cup luego de caer ante Inter Miami

Los Pumas quedaron eliminados de la Leagues Cup al perder 3-1 ante el Inter Miami, que con esa victoria aseguró su boleto a los cuartos de final del torneo entre la Liga MX y la MLS.

El equipo auriazul tomó la delantera en el encuentro efectuado en el Chase Stadium al minuto 34 por conducto de Jorge Ruvalcaba, quien definió de derecha tras un magistral pase de Pedro Vite.

#LeaguesCup 2025



Tremenda asistencia de 🇪🇨Pedro Vite.



🇲🇽Jorge Ruvalcaba 🔥



Llegó a ⚽️13 goles con Pumas.



⚽️3 en los últimos 5 juegos. pic.twitter.com/0U4Cj037mI — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) August 7, 2025

😮‍💨 @LuisSuarez9 se la puso en bandeja de plata para que Tadeo la mande a guardar💥 pic.twitter.com/NnCCOuy5RZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2025

Sin embargo, las Garzas emparejaron la pizarra justo antes del descanso, cuando al 45′ el argentino Rodrigo De Paul consiguió su primer gol con los de Florida con un remate de derecha tras una asistencia de Luis Suárez.

Fue precisamente Luis Suárez el encargado de conseguir el de la voltereta para el Inter Miami con un penalti ejecutado a lo Panenka al minuto 59, luego de una mano de José Caicedo dentro del área.

Luis Suárez dio un pase filtrado al argentino Tadeo Allende, quien definió de derecha ante la salida del juvenil y debutante portero de Pumas, Miguel Paul, para el 3-1 al 69′.

Necaxa es goleado y también queda fuera de la Leagues Cup

El Necaxa fue borrado por el Orlando City, que se impuso por un categórico 5-1 a los Rayos, que con este tropiezo quedaron eliminados de la Leagues Cup.

El colombiano Luis Muriel se lució con un triplete ante los dirigidos por Fernando Gago, mientras que los otros dos tantos de los de Florida fueron obra del argentino Martín Ojeda.

El Necaxa se fue al descanso en el Inter&Co Stadium con una desventaja de 4-0. Alexis Peña consiguió el gol de la honra de los hidrocálidos al minuto 71 con un remate de cabeza tras un centro de Franco Rossano.

