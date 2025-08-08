Colwill se somete a cirugía de ligamento

Levi Colwill de Chelsea celebra al final del partido contra Liverpool, en mayo.

El defensor Levi Colwill podría perderse gran parte de la próxima temporada de Chelsea después de someterse el jueves a una cirugía por un desgarro del ligamento cruzado anterior.

Colwill, un central de 22 años, fue un pilar en las alineaciones de Enzo Maresca la temporada pasada. Sufrió la lesión de rodilla a principios de esta semana durante un entrenamiento de pretemporada, informó el club de la Liga Premier.

“Levi comenzará ahora su recuperación y será apoyado por el departamento médico del club en Cobham durante su fase de rehabilitación”, dijo Chelsea en un comunicado.

El internacional inglés fue titular en 35 partidos de la Premier la temporada pasada, logrando la clasificación a la Liga de Campeones. También fue clave para la conquista del título del Mundial de Clubes, encargándose de anular a Ousmane Dembélé, el delantero del Paris Saint-Germain en la final, y anteriormente el título de la Conference League de la UEFA.

Por otra parte, meses después de sobrevivir a un accidente automovilístico casi fatal, Michail Antonio es un agente libre después de que el West Ham confirmó que el delantero jamaicano no firmará un nuevo contrato con el club de Londres.

Antonio, cuyo contrato expiró al final de la temporada pasada, no ha jugado un partido oficial con West Ham desde el accidente en diciembre del año pasado.

El club de la Liga Premier también dijo que estaba en conversaciones con Antonio, de 35 años, sobre un futuro papel en una “capacidad alternativa”.