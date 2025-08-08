España desplaza a EU de ranking femenil de FIFA

La selección ibérica celebra una de sus victorias, el mes pasado en la Eurocopa Femenil 2025.

España desplazó a Estados Unidos del primer puesto en el ranking femenil de la FIFA que realiza al inicio de cada mes y pone a las mejores selecciones.

La Roja recuperó la posición número uno a pesar de perder contra Inglaterra en la final de la Eurocopa el mes pasado.

Estados Unidos mantuvo la primera posición desde agosto del año pasado tras atrapar el oro en los Juegos Olímpicos de París. España estuvo en la cima desde diciembre de 2023 hasta junio del año pasado después de su triunfo en la Copa del Mundo.

TE RECOMENDAMOS: Se juegan el 19 y 20 de agosto Inter vs Tigres destaca en cuartos de Leagues Cup

El Tip: En estos momentos se disputa la Liga MX Femenil y el fin de semana se juega la Jornada 5, con el América de líder general después de golear 11-0 al Querétaro.

La última clasificación fue publicada por el organismo rector mundial FIFA.

Inglaterra, que encadenó títulos consecutivos de la Euro y perdió contra España en la final del Mundial 2023, subió un lugar para ubicarse cuarto.

Brasil cayó tres posiciones y quedó en el séptimo lugar a pesar de revalidar el título de la Copa América, su noveno título continental. Colombia, que sucumbió en una definición por penales ante Brasil en la final sudamericana, se mantuvo en el 18vo puesto. Argentina, que perdió por penales contra Colombia en las semifinales, subió dos lugares y se ubicó 30mo.

Suecia y Francia fueron grandes protagonistas en el rankings tras sus actuaciones en la Euro.

29 el lugar en el que se encuentra México en el ranking mundial

Las suecas escalaron tres lugares y ahora están en el tercer puesto. Fueron eliminadas por penales por Inglaterra en los cuartos de final.

En tanto, Francia subió cuatro lugares para quedar en el sexto puesto después de también perder en los cuartos de final.

El calendario femenil apenas inicia, pero también hay varios campeonatos en las categorias inferiores, pues en octubre (del 17 de octubre al 8 de noviembre) se disuta la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA que se celebrará en Marruecos.

El mismo mes se juegan las semifinales y eliminatorias de ascenso y descenso de la Liga de Naciones Femeni.

El útlimo partido del año es la final y el partido por el tercer lugar de la Liga de Naciones Femenina de la UEFA.