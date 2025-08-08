Isaac del Toro termina 19° en la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos, pero es tercero general

Isaac del Toro termina 19° en la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos

El mexicano Isaac del Toro culminó en el lugar 19 de la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos, pero la buena noticia es que se mantiene en el tercer lugar general y peleará por el título en la quinta y última fase de la competencia.

Este sábado se define todo en la Vuelta a Burgos con la quinta etapa, a la cual el francés Léo Bisiaux llega como el líder de la clasificación, seguido por el italiano Giulio Pellizzari y en peldaño abajo el nacido en Ensenada, Baja California.

El Torito deberá pelear con todo lo que tiene para remontar y terminar en lo más alto del podio. Al momento la cima la mantiene Bisiaux con tiempo de 16:23:02, Pellizzari tiene +22 y el mexicano +26.

Isaac del Toro🇲🇽 terminó 19° en la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos, pero se mantiene en la tercera posición de la clasificación general.



Mañana se decide todo en la quinta y última etapa. pic.twitter.com/ddCutw8CAT — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) August 8, 2025

La Vuelta a Burgos 2025 se realiza en España y la cuarta etapa fue un recorrido de 162 kilómetros de Burpellet (Doña Santos) a Regumiel de la Sierra.

Durante las etapa 1 y 2 al mexicano no le fue demasiado bien, pues empezó su andar con una caída a metros de la final en el primer día y en el segundo tramo también tuvo complicaciones.

El nacido en Ensenada, Baja California, viene de ganar el Circuito de Getxo 2025 con total autoridad en el recorrido. Del Toro logró su octava victoria del año bajo el sol radiante del territorio vasco. Destaca también su segundo lugar en el Giro a Italia, en donde fue líder por varias etapas.

