Estrella de Dallas Cowboys es tacleado brutalmente por un árbitro en pleno partido (VIDEO)

Los Dallas Cowboys iniciaron con el pie izquierdo la pretemporada de la NFL, perdiendo su primer encuentro ante Los Angeles Rams, pero el que también comenzó muy mal los partidos de preparación fue el receptor CeeDee Lamb.

El jugador de la ‘Estrella Solitaria’ se encontraba en una de las bandas viendo la tremenda recepción que iba a hacer su compañero; lo que no se esperaba es que el árbitro, que se encontraba viendo la jugada, le llegó por la espalda y le metió tremenda tacleada que lo mandó al suelo.

CeeDee Lamb se levantó del césped y todo quedó como un momento cómico entre el receptor y sus compañeros, quienes le pidieron que se quitara de un costado del campo para que no volvieran a taclearlo.

Ayooo the ref hit tf outta ceedee lamb 😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/eigmLHa4KQ — Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) August 10, 2025

Dallas Cowboys inicia la pretemporada con una derrota

Después de tener problemas con uno de sus mejores jugadores, Micah Parsons, los Dallas Cowboys iniciaron la pretemporada con una derrota ante Los Angeles Rams en la cancha del SoFi Stadium.

El equipo de Brian Schottenheimer inició perdiendo 14-0 el primer cuarto y fue hasta el segundo episodio cuando el equipo de la ‘Estrella Solitaria’ consiguió sus primeros seis puntos del encuentro.

El último cuarto fue donde ambos equipos anotaron más puntos; por parte de los locales fueron 14 unidades y los visitantes consiguieron 15 puntos, aunque no fueron suficientes para aunque sea empatar, y terminaron derrotados por un marcador de 31-21.

¿Cuál será el siguiente partido de Dallas Cowboys?

Dallas Cowboys tiene dos partidos más de pretemporada antes de meterse de lleno en la Temporada 2025 de la National Football League; el siguiente compromiso del conjunto de Arlington, Texas, será contra los Baltimore Ravens.

El encuentro entre Dallas y Baltimore se llevará a cabo el próximo 16 de agosto en la cancha del AT&T Stadium, donde buscarán su primera victoria de esta pretemporada, pero será difícil al enfrentarse ante uno de los mejores equipos de la Conferencia Americana.

El equipo de la ‘Estrella Solitaria’ comenzará la nueva campaña el 4 de septiembre cuando enfrenten a los vigentes campeones de la NFL, Philadelphia Eagles, el primer partido divisional de la temporada para los Cowboys.

DCO