Sinaloa se alista para gran noche de boxeo

El campeón pugilista sinaloense Eduardo Sugar Núñez, peleará en defensa de su Título Mundial Súper Pluma contra el puertorriqueño Cristopher Pitufo Díaz, así lo dieron a conocer en conferencia de prensa el gobierno de Sinaloa y JD Promotions, encabezada por Shaddai Noé Godoy Monárrez, así como directivos del Comité Organizador.

Se busca impulsar el deporte como sano esparcimiento y a los nuevos talentos en las diferentes ramas. También estuvieron presentes autoridades representantes del Deporte y de Turismo del Ayuntamiento de Ahome.

El Tip: EL Sugar Núñez debutó como profesional en 2015 y se perfila como una promesa del boxeo mexicano, con una marca de 29 victorias (28 por KO) y 1 derrota

Godoy Monárrez, acompañado de destacados empresarios y patrocinadores del evento, así como del Sugar Núñez, informó que el evento se realizará el próximo 6 de septiembre, desde las 17:00 h, en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Los Mochis, con capacidad para ocho mil personas. También se podrán presenciar más de 12 combates de talla internacional, además de la pelea estelar.

El show se transmitirá por ESPN KnockOut, Box Azteca y las plataformas de DAZN y Disney+ para conquistar a millones de usuarios de todo el mundo. El evento contará con el arropo de Matchroom Boxing, BXSTRS Promotions, GrindHard Promotions y JD Promotions.

Con 14 años de trayectoria, Eduardo Sugar Núñez, de Jahuara II, El Fuerte, desde el 25 de mayo es el ganador del cinturón mundial, tras vencer a Massanori Rikiishi, en Japón. El retador, Christopher Pitufo Díaz, ha disputado dos campeonatos mundiales.