Pelea Alana Flores vs Gala Montes: ¿A qué hora comienza el evento el ‘Supernova Strikers: Orígenes’ HOY 17 de agosto?

La expectativa se vive al máximo en la Ciudad de México con la pelea entre Alana Flores y Gala Montes, una de las más esperadas dentro del evento Supernova Strikers: Orígenes, que este domingo 17 de agosto reúne a fanáticos del boxeo, la música y el espectáculo en el Palacio de los Deportes.

La cita promete emociones fuertes, no solo por el combate estelar entre ambas figuras, sino también por la mezcla de entretenimiento que caracteriza a este formato.

Desde hace semanas, la pelea entre Alana y Gala acapara titulares y conversaciones en redes sociales. Ambas jóvenes llegan con estilos distintos, pero con el mismo objetivo: demostrar arriba del ring que tienen lo necesario para consagrarse como referentes de este nuevo fenómeno deportivo que fusiona boxeo con cultura pop.

¿A qué hora es la pelea de Alana contra Gala Montes?

El evento Supernova Strikers comenzará desde las 17:00 horas (tiempo del centro de México) con la alfombra roja, combates preliminares y presentaciones musicales. Sin embargo, la pelea estelar entre Alana Flores y Gala Montes está programada como el gran cierre de la noche.

De acuerdo con la cartelera oficial, el combate comienza alrededor de las 22:30 horas, aunque como suele suceder en este tipo de veladas, el inicio puede retrasarse dependiendo de la duración de los duelos previos. Algunas fuentes señalan que el rango de inicio se ubica entre las 21:00 y 22:00 horas, pero la hora más certera para verlas subir al cuadrilátero es a las 10:30 de la noche.

Esto significa que los seguidores de Alana y Gala deben estar atentos desde las 9:00 p.m., ya que el orden de las peleas puede modificar el horario exacto.

Supernova Strikers Amigo: Mañana es el gran día. Mañana haremos historia 🥊



Comenzamos a las 17h 🇲🇽 Podrás verlo en todas nuestras plataformas digitales: supernovaboxing 📲 y gratis por @DAZNBoxing 👊🏻#SupernovaStrikersAmigo pic.twitter.com/JXRYb4YCtd — Supernova Strikers Amigo (@supernovaboxing) August 17, 2025

¿Dónde ver la pelea en vivo?

La buena noticia para los fanáticos es que existen varias formas de seguir en vivo este enfrentamiento. La transmisión está disponible en las plataformas oficiales de Supernova Boxing, entre ellas Twitch, YouTube, Facebook y TikTok, de manera gratuita.

Además, la pelea también se puede ver en la plataforma de streaming DAZN, sin costo adicional para México, lo que facilita que cualquier persona con acceso a internet disfrute el combate desde casa.

Para quienes prefieren vivir la experiencia en pantalla grande, Cinépolis proyecta la transmisión en varias de sus salas en el país a través de su formato +QUE CINE. Una alternativa ideal para quienes buscan sentir la energía del boxeo como si estuvieran en el mismo recinto.

El Palacio de los Deportes se enciende

El Palacio de los Deportes, conocido como “El domo de cobre”, es la sede que recibe esta velada. Miles de asistentes estarán en el lugar para disfrutar no solo de las protagonistas del combate, sino también de los otros talentos que forman parte de la cartelera y de los artistas invitados que amenizan la noche.

La mezcla de box y espectáculo convierte a Supernova Strikers en algo más que un simple torneo. Se trata de una experiencia que conecta a las nuevas generaciones con el deporte de los puños, pero en un formato moderno y atractivo.

En conclusión, la pelea entre Alana Flores y Gala Montes se llevará a cabo alrededor de las 22:30 horas de este domingo 17 de agosto en la Ciudad de México.

Con múltiples opciones para verla en vivo y la emoción propia del Palacio de los Deportes, la noche ya se perfila como un momento inolvidable para los aficionados.