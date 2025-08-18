Selección Mexicana tendrá concentración especial con jugadores de la Liga MX

La Selección Nacional de México sigue en su proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026 y como parte de los planes de preparación, la Dirección Deportiva dio a conocer que del lunes 25 al miércoles 27 de agosto de 2025, se llevará a cabo una concentración en el Centro de Alto Rendimiento.

En dicha mini concentración solo se contará con la participación de jugadores de locales, lo que quiere decir que ni habrá elemento que participan en clubes fuera de la Liga MX, sumado a que no serán contemplado futbolistas que se encuentren en semifinales de la Leagues Cup.

De la misma manera tampoco se tomarán en cuenta a elementos de la Selección Mexicana Sub-20, pues estarán trabajando de cara al Mundial de la especialidad, a celebrarse a finales de septiembre en Chile.

Jugadores de la Selección Mexicana festejan un tanto en Copa Oro, antier. Fotos›AP

La convocatoria oficial de jugadores llamado por el director técnico, Javier Aguirre, será dada a conocer el próximo viernes 22 de agosto. Estos entrenamientos servirán para ver jugadores previos a los siguientes juegos del Tricolor.

¿Cuáles son los siguientes juegos de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana de Javier Aguirre ya tiene pactados sus siguientes compromisos, pues en la Fecha FIFA de septiembre se medirán ante dos rivales asiáticos en Estados Unidos; primeroJapón el 6 de septiembre y tres días después ante Corea del Sur.

La Selección Mexicana previo a un duelo de la Copa Oro 2025 ı Foto: X de la Selección Mexicana

Posteriormente, el próximo 14 de octubre reciben a Ecuador en el Estadio AKRON, sede de la próxima Copa del Mundo 2026. El Tricolor regresa a suelo tapatío tras el cotejo que sostuvo ante Estados Unidos, en el mismo estadio, el pasado 15 de octubre de 2024.

En adición, se tienen pensados más juegos de preparación antes del Mundial 2026 y se espera que puedan ser ante selecciones de alto nivel. Así como un gran partido ante una potencia europea para la apertura del Estadio Azteca.

