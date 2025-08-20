¿Jugará Lionel Messi ante Tigres? el campeón del mundo sorprendió en su llegada al estadio

El Inter Miami recibe a los Tigres en el Chase Stadium para disputar los cuartos de final de la Leagues Cup, pero la sorpresa en el compromiso es la ausencia de Lionel Messi, que no sale ni a la banca para el encuentro de este miércoles.

El astro argentino llegó junto a sus compañeros en el camión del equipo, pero al momento de bajar del autobús, el astro argentino fue captado sin el conjunto de concentración y estaba vestido con ropa de civil, lo que confirmó aún más su ausencia en la cancha.

Lionel Messi vivirá el partido desde el palco del club, pero no podrá ayudar a sus compañeros a conseguir la victoria en uno de los partidos más importantes y difíciles del torneo, ya que están en busca de avanzar a las semifinales ante uno de los mejores clubes de la Liga MX.

Lionel Messi llegó con sus compañeros al estadio.



Sin embargo, no vistió con ropa de concentración.



Esta es la alineación oficial del Inter Miami para enfrentar a Tigres

Esta es la alineación oficial del Inter Miami para enfrentar a Tigres

Javier Mascherano tuvo que plantear el encuentro de los cuartos de final con la ausencia de su mejor jugador, Lionel Messi, pero decidió mandar a todas las estrellas que jugaron en Europa hace algunos años.

INTER MIAMI: Óscar Ustari, Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba, Yannick Bright, Sergio Busquets, Tadeo Allende, Rodrigo de Paul, Telasco Segovia y Luis Suárez.

TIGRES: Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Romulo Zwarg, Juan José Purata, Jesús Garza, Diego Lainez, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera, Nicolás Ibáñez y Ángel Correa

El Inter Miami tendrá una difícil misión al enfrentar a los Tigres en busca de su boleto que los lleve a las semifinales de la Leagues Cup, aunque los dirigidos por Guido Pizarro vienen de perder 3-1 ante el América en la Liga MX.

¡Lionel Messi no estará disponible hoy para el @InterMiamiCF!



¡Lionel Messi no estará disponible hoy para el @InterMiamiCF!

Inter Miami quiere ser el primer equipo en ganar dos veces la Leagues Cup

Desde que la Leagues Cup se juega con todos los equipos de la Liga MX y 18 de la Major League Soccer, dos equipos estadounidenses han sido los que se han llevado el trofeo, el Inter Miami y el Columbus Crew.

El conjunto de ‘Las Garzas’ logró pasar la fase de liga al vencer al Atlas, Necaxa y Pumas; ahora están entre los mejores ocho equipos del torneo en busca de ser el primer equipo en levantar dos veces el trofeo de la Leagues Cup.

La primera vez que lo consiguieron fue en la edición de 2023, año en el que Lionel Messi arribó al equipo de Miami, y en esta ocasión el astro argentino espera volver a levantar esta copa.

