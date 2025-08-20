Sólo De Paul, vale más que toda la platilla de La Franja

Los cuartos de final de la Leagues Cup se juegan esta noche después de que la primera fase del torneo finalizó hace un par de semanas y para hacer más rápido, los dirigentes de la la MLS y la Liga MX decidieron cambiar el formato.

El nuevo torneo enfrenta en los cuartos de final a los cuatro mejores clasificados de la Liga MX y a los cuatro de la MLS, sin importar poder monetario o cómo van en su campeonato local y uno de los datos que más llamó la atención fue que solamente Rodrigo de Paul, nuevo jugador del Inter Miami, vale más que toda la plantilla del Puebla.

Los que aún viven ı Foto: Imagen: La Razón de México

El mediocampista argentino está valuado en 27.2 millones de dólares, mientras que toda La Franja cuesta solamente 22.2, siendo el equipo de los sobrevivientes el que tiene la plantilla más modesta.

TE RECOMENDAMOS: Ganan por la mínima diferencia Madrid y Alonso inician LaLiga con triunfo sobre el Osasuna

Estos equipos no se enfrentan en la siguiente ronda, pues el Inter Miami choca contra los Tigres de la UANL. Por su parte, el Puebla se verá las caras ante el Seattle Sounders, de la MLS.

Hay que recordar que el Inter Miami ya ganó este campeonato, pues tras la llegada de Lionel Messi hace dos años, el cuadro de Florida alzó el trofeo.

“Creo que el partido puede marcar un antes y un después anímicamente y para los que estamos este año. Tenemos que tomar el partido como una Final porque después no tendremos vuelta atrás”, dijo Luis Suárez en conferencia de prensa previo al duelo ante los felinos.

Uno de los atractivos de este encuentros, es cuando Ángel Corre, futbolista de los Tigres, se vuelva a reunir con Lionel Messi y Rodrigo de Paul, pues los tres fueron campeones del mundo con Argentina en Qatar 2022.

Otro de los duelos atractivos de los cuartos de final, será en el que se vean las caras el Toluca, actual campeón de la Liga MX, y el Orlando City, pues el conjunto de la MLS sigue peleando los puestos de arriba de su competencia para meterse a los playoffs, mientras que los del Estado de México de la mano de Antonio Mohamed son los amplios favortios para levantar el título en esta ocasión.

“Es una vitrina muy especial, necesitamos posicionarnos internacionalmente y ser el primer equipo mexicano que gana este torneo. Entonces ahí tenemos otro objetivo que nos motiva y me parece que es muy importante. Entonces eso hace que estemos muy enfocados en poder ganarlo”, declaró el timonel Escarlata, ayer, al atender a los medios.

Por otra parte, el Pachuca choca contra el LA Galaxy, el cuadro de la MLS es el actual campeón de la MLS y los Tuzos son los líderes de la Liga MX.

Jaime Lozano, entrenador de los de la Bella Airosa, reconoce que quiere ganar y más por la rivalidad entre las dos ligas.

“Sea una imposición o no, una vez que estás en un torneo como estos, quieres demostrar. Y más por esa rivalidad que hay en las dos ligas, por lo que ha crecido la MLS, porque también últimamente es cada vez más difícil”, señaló.