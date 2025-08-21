Scottie Scheffler no quiere comparaciones

Scottie Scheffler evita las comparaciones con Tiger Woods incluso cuando los números comienzan a hacer eso inevitable.

El estadounidense ha sido el número uno del mundo durante más tiempo que cualquier otro desde Tiger Woods. Es el primer jugador desde Tiger Woods en lograr más de cinco victorias en años consecutivos. Llega al Campeonato del Tour con una racha de 13 torneos entre los 10 mejores.

“Es muy tonto ser comparado con Tiger Woods. Creo que Tiger es un tipo que se destaca solo en el juego de golf, y creo que siempre lo hará”, comentó Scottie Scheffler. “Tiger inspiró a toda una generación de golfistas. Hemos crecido viendo a ese tipo hacer lo que hacía semana tras semana, fue bastante asombroso atestiguarlo”.

El Dato: Scheffler recuerda el 2022 cuando perdió una ventaja de seis golpes en la ronda final ante McIlroy. Ése fue el año en que ganó su primer Masters, ascendió a la cima.

Scottie Scheffler quedó asombrado la única vez que jugó con Woods en un torneo, un momento que se presentó hace casi cinco años y que moldeó la forma en que el joven de 29 años, originario de Dallas, ahora domina su deporte.

Fue la ronda final del Masters en noviembre de 2020. Ambos estaban a 11 golpes del líder y sin posibilidad de ganar.

Lo que destaca de ese domingo otoñal fue que Tiger Woods hizo un diez en el hoyo 12, par tres, y logró birdie en cinco de sus últimos seis hoyos. Scheffler recuerda el hoyo de apertura igual de bien.

En retrospectiva sobre el comienzo de su carrera profesional, Scottie Scheffler sintió que era culpable de no darse suficientes oportunidades de ganar y rara vez estar en el grupo final.

“Siempre me encontraba un poco afuera mirando hacia adentro, y ésa es una de las cosas que aprendí al jugar con Tiger”, expresó el golfista.

“Estamos en el vigésimo puesto o lo que sea entrando al domingo en el Masters. Tiger Woods ha ganado cinco Masters, no tiene ninguna posibilidad de ganar el torneo. Luego llegamos al primer hoyo y lo estaba viendo leer su putt, y pensé: ‘¡Oh, Dios mío, este tipo está en ello ahora mismo!’.

“Eso fue algo en lo que pensé durante mucho tiempo”, comentó Scottie Scheffler. “Sentí que un cambio que necesitaba hacer era traer esa misma intensidad a cada ronda y cada tiro. Y siento que la razón por la que he tenido éxito en estos torneos es simplemente la consistencia y la intensidad que traigo a cada ronda de golf. No hay que dejar de lado tiros, no dejar de lado rondas, no dejar de lado torneos.

“Cuando llego a un torneo, estoy aquí con un propósito y es competir duro, y compites duro en cada tiro”.

Eso es lo que el golf ha presenciado desde que Scottie Scheffler finalmente se destacó en el WM Phoenix Open en 2022, y en dos meses fue campeón del Masters y número uno del mundo.

Eso no significa que gane cada semana: el golf sigue siendo golf, un juego imposible de dominar.

Esta semana es un ejemplo de eso. El cambio en el formato del Campeonato del Golf puso énfasis en llegar a East Lake, y ahora los 30 mejores jugadores comienzan desde cero durante 72 hoyos para ver quién gana la Copa FedEx.

Scheffler no tiene ventaja al comenzar con diez bajo par, ni tiene una delantera de puntos. Es un cambio bienvenido para la mayoría de los jugadores porque lo aprobaron. Rory McIlroy, el campeón del Masters, dice que no le importaban los golpes asomados desde el inicio porque el buen juego debería recibir alguna recompensa.

“No odiaba los golpes de inicio. Pensaba que el golfista que jugó mejor durante el transcurso de la temporada debería haber tenido una ventaja al llegar aquí”, indicó.