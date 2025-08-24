Futbol Mexicano

Atlas vs América se retrasa por tormenta eléctrica; ¿a qué hora se juega el partido de la Liga MX?

El partido entre Atlas y América, de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, no empezará a las 19:05 horas como se tenía previsto, debido a una tormenta eléctrica

Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

El partido entre Atlas y América, de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, no empezará a las 19:05 horas como se tenía previsto, esto por una tormenta eléctrica que afecta a la zona del Estadio Jalisco. Por el momento no hay hora para el arranque del duelo.

“El partido Atlas vs América en el Estadio Jalisco retrasará su inicio programado originalmente para las 19:05 hrs.Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora del inicio del partido", informa la Liga MX.

Información en proceso...

