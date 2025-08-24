El súper crack que el Monterrey quiere, pero el alto sueldo que pide es una locura y ni a Rayados le alcanza

El Monterrey está teniendo un gran desempeño en este inicio del Apertura 2025, pero el equipo de Doménec Torrent sigue en busca de algunos refuerzos para ir en busca del título del futbol mexicano esta temporada.

Con información de Willie González, periodista de Telediario, el conjunto de los Rayados está en busca de los servicios de Rafael Navarro y Petar Musa. El conjunto regiomontano ya tiene un acuerdo con el Colorado Rapids por el primer futbolista mencionado, pero el problema es que el jugador quiere ganar mucho dinero.

Por su parte, Musa está ansioso por venir al futbol mexicano y hay una tercera opción que es el español Borja Mayoral. Rafael Navarro tiene un costo de 5.86 millones de dólares y Petar Musa está tasado en 7.05 millones de billetes verdes, según información del portal especializado Transfermarkt.

¿Quién es Rafael Navarro y en qué equipo juega?

Rafael Navarro es un delantero brasileño que está en la mira del Monterrey para reforzar la zona de ataque del equipo para este Apertura 2025; actualmente juega en el Colorado Rapids de la Major League Soccer y tiene números envidiables.

El nacido en Cabo Frío, Brasil, llegó al conjunto estadounidense en julio de 2023; un año después terminó su cesión en Estados Unidos, pero los Rapids decidieron quedarse con el delantero y ahora tiene contrato hasta 2027.

Durante su estadía en el país vecino y jugando con el Colorado Rapids, Rafael Navarro ha disputado 83 partidos con los colores del conjunto estadounidense, cosechando 32 anotaciones y 11 asistencias para sus compañeros, algo que llama la atención de la directiva de Rayados.

¿Quién es Peta Musa y en qué equipo juega?

Peta Musa es otra de las opciones que tiene la directiva de Rayados para reforzar el equipo; aunque su prioridad es Rafael Navarro, el croata también se desempeña como delantero centro y podría ser la nueva competencia de Germán Berterame.

Actualmente, Musa juega para el FC Dallas, pero en su pasado estuvo en equipos como el Benfica, Unión Berlín y Slavia Praga. Desde su llegada a la Major League Soccer, el delantero croata ha tenido grandes números que lo llevarían a una nueva aventura en México.

El ariete de 27 años llegaría en una buena edad a la Liga MX, además de que tiene la altura necesaria para ser delantero, midiendo 1,88 metros. Peta Musa ha disputado 59 partidos con el conjunto de Dallas, consiguiendo 30 goles y diez asistencias.

