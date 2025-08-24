Nadie confió en él en México, ahora es un importante directivo en Europa y ya se llevó a una joya de la Liga MX

El talento nacional sigue emigrando a Europa, pues cuando no es aprovechado en la Liga MX, deben buscar nuevas oportunidades para seguir creciendo profesionalmente, como es el caso de Luciano Murchio, quien a su joven edad ya es directivo de un importante equipo en el Viejo Continente.

Luciano Murchio formaba parte de la parte estratégica del Club América, pero viajó a Bélgica, pues con 28 años fue nombrado director deportivo del Cercle Brugge, escuadra de la Belgian Pro League (Primera División), que confió en el mexicano para impulsar y desarrollar el talento que llega a la institución.

Murchio llegó a Europa en 2021, empezó a trabajar como Jefe de Scouting en el club. Su función era la de detectar y fichar talento joven para el Cercle Brugge, así como para el Jong Cercle, el equipo filial que sirve para explotar al talento juvenil. El mexicano fue clave para que Heriberto Jurado, atacante tricolor, fichara por el club belga.

Su experiencia y dedicación le permitieron estar poco a poco más inmerso en el organigrama deportivo del club. En la más reciente campaña el mexicano fue asistente del director deportivo, rol que le permitió meterse más a las entrañas de la liga belga y que lo fue guiando para su siguiente puesto.

Klaas Reynaert, director general del Cercle Brugge, anunció la designación del tricolor Luciano Murchio, quien tiene la visión del proyecto deportivo, algo fundamental para confiarle este nuevo reto.

“Con Luciano Murchio, elegimos a alguien que conoce al Cercle a la perfección. Conoce nuestra visión, entiende el proyecto deportivo y tiene experiencia directa con la liga belga. Su trayectoria interna y compromiso con la organización hacen de él la mejor opción”, señaló Reynaert.

En México, Luciano Murchio estuvo en el Club América, en las áreas de análisis técnico, scouting y desarrollo en las categorías juveniles de las Águilas, que en temporadas recientes alcanzó un tricampeonato del futbol mexicano.

“Estoy sumamente feliz con este nuevo reto. Cercle ha sido como una familia durante más de cinco años; tras una temporada difícil, queremos recuperarnos y seguir construyendo nuestro proyecto a largo plazo”, dijo Luciano Murchio, quien agregó que trabajará día a día para alcanzar los objetivos que se han planteado.

“Tenemos grandes ambiciones y debemos esforzarnos cada día para superar nuestras propias expectativas. Mi objetivo es consolidar nuestra estrategia y alcanzar el éxito juntos”, declaró.

