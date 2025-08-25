Rahm y Legion XIII se llevan LIV Golf

El equipo celebra, ayer, el triunfo que consiguieron en el LIV Golf League.

Jon Rahm y Legion XIII superaron a Bryson DeChambeau y los Crushers en un desempate el domingo en la final por equipos de la LIV Golf League.

Legion XIII se recuperó para igualar a los Crushers con 20 bajo par en The Cardinal en Saint John’s, con el equipo Stinger de Sudáfrica muy atrás con 12 bajo par en la final de tres equipos.

Rahm y Tyrrell Hatton hicieron birdie en los dos últimos hoyos de la regulación, y luego terminaron el desempate con un par de birdies en el segundo hoyo extra contra DeChambeau y Paul Casey. Rahm embocó un putt de seis pies y Hatton tuvo un putt corto para los birdies decisivos.

“Tyrrell y yo comenzamos un poco tarde, pero mejor tarde que nunca. Cuando llegó el desempate, me sentí bastante confiado, ambos somos muy buenos jugadores con el wedge, y si sólo lo poníamos en la calle, estaba bastante seguro de que nos íbamos a dar muchas oportunidades”, expresó Rahm.

Caleb Surratt lideró a Legion XIII con un 64, Rahm y Tom McKibbin cada uno hizo 65, y Hatton tuvo un 66.

“Jugó un golf increíble. Jugó increíble. Su driver estaba en una racha absoluta, y tenía el putter funcionando”, comentó Rahm sobre DeChambeau.

Casey y Anirban Lahiri hicieron 65, y Charles Howell III cerró con un 68. Howell hizo birdie en cinco de los primeros siete, luego perdió tres golpes.

Rahm ayudó a Legion XIII a llevarse el evento por equipos una semana después de defender con éxito su título de puntos de la temporada de LIV Golf en Indiana.