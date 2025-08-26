Inter aplasta al Torino y es líder de la Serie A

Ange Yoan Bonny celebra el gol que marcó, ayer, en el brutal resultado del Inter de Milán.

El Inter de Milán comenzó su campaña en la Serie A de manera perfecta cuando Marcus Thuram anotó dos veces en una cómoda victoria por 5-0 sobre un deslucido Torino.

Alessandro Bastoni cabeceó un gol desde un tiro de esquina después de 17 minutos y Thuram añadió un segundo 18 minutos después.

El argentino Lautaro Martínez aprovechó un error defensivo para poner el 3-0 al inicio de la segunda mitad y Thuram hizo el cuarto justo después de la hora.

Ange-Yoan Bonny completó la goleada tras otro error defensivo.

El resultado deleitó al nuevo entrenador del Inter de Milán, Christian Chivu, y a los aficionados que esperan que el equipo pueda dejar atrás el mal final de la temporada pasada.

El Inter de Milán perdió por poco el scudetto ante el Napoli, el campeonato pasado, y sucumbió ante el Paris Saint-Germain en una final de la Liga de Campeones de un solo lado.

El Udinese y Verona completaron un tibio empate 1-1. Ambos equipos terminaron con 44 puntos la temporada pasada y no hubo nada que los separara en su primer partido de la temporada.

Ambos goles también vinieron de tiros de esquina en la segunda mitad.

Udinese anotó primero cuando Thomas Kristensen cabeceó un centro de Sandi Lovric con el pie derecho. Pero 20 minutos después, Suat Serdar reaccionó más rápido al pase de Giovane y se adelantó para anotar desde corta distancia.

Por otra parte, un jefe de futbol en Italia dice que teme que el país pueda ser despojado de los derechos de ser sede del Campeonato Europeo en 2032 si no se toma una medida inmediata para actualizar los estadios.

Italia y Turquía organizarán el torneo en siete años, pero mientras Turquía tiene arenas e infraestructura casi completamente listas después de un masivo proyecto de construcción nacional en las últimas dos décadas, Italia no tiene 10 estadios listos o en planificación.