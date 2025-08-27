Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el sorteo de la Champions League este 28 de agosto

Una temporada más de la Champions League está a punto de iniciar, pero antes se tiene que llevar a cabo el sorteo para conocer los ocho cruces de cada equipo en la fase de liga, la cual iniciará el próximo 16 de septiembre con la Jornada 1.

Este miércoles 27 de agosto terminó la fase de playoff donde se definieron a los últimos siete equipos para conformar a los 36 participantes de esta edición, la cual tendrá fin el 30 de mayo en Budapest, Hungría.

El sorteo se llevará a cabo en Mónaco y como ya es costumbre asistirá un representante de cada equipo que participa esta temporada para conocer que instituciones tendrán que visitar y a quienes recibirán en casa durante las ocho jornadas del certamen organizado por la UEFA.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el sorteo de la Champions League

El sorteo de la Champions League se llevará a cabo este jueves, 28 de agosto de 2025, en el Mónaco. El inicio del evento será en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México y podrá seguirse en vivo a través de HBO Max. También estará disponible en televisión de paga por TNT, FOX Sports, Tubi y Caliente TV.

Fecha: jueves 28 de agosto de 2025

Hora: 10:00

Transmisión: HBO Max, TNT, FOX Sports, Tubi y Caliente TV

¿Quiénes son los equipos que participarán en la fase de liga de la Champions League?

1.- Paris Saint-Germain

2.- Real Madrid

3.- Manchester City

4.- Bayern Múnich

5. - Liverpool

6.- Inter de Milán

7.- Chelsea

8.- Borussia Dortmund

9.- Barcelona

10.- Arsenal

11.- Bayer Leverkusen

12.- Atlético de Madrid

13.- Benfica

14.- Atalanta

15.- Villarreal

16.- Juventus

17.- Eintracht Frankfurt

18.- Brujas

19.- Tottenham

20.- PSV

21.- Ajax

22.- Napoli

23.- Sporting de Lisboa

24.- Olympiacos

25.- Slavia Praga

26.- Bodo Glimt

27.- Marsella

28.- Copenhague

29.- Mónaco

30.- Galatasaray

31.- Union SG

32.- Qarabag

33.- Athletic Club

34.- Newcastle

35.- Pafos

36.- Kairat

El Paris Saint-Germain es el equipo a vencer en esta Champions League

Arranca una edición más de la Champions League con el sorteo de la fase de liga, pero como cada torneo, solo un equipo es el rival a vencer para que no logre el bicampeonato en el certamen de la UEFA.

En esta ocasión, el Paris Saint-Germain es el club a vencer, ya que son los actuales monarcas del certamen, además de que consiguieron la primera Orejona en la historia de la institución parisina.

Otros de los favoritos para esta temporada son el Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Bayern Múnich, Arsenal y Chelsea, el último por ser el actual campeón del Mundial de Clubes.

