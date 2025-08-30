Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Pumas vs Atlas; Jornada 7 del Apertura 2025

La Jornada 7 del Apertura 2025 continúa con un duelo clave entre los Pumas y el Atlas, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos pero con mucho en juego, ya que ambas instituciones quieren salir de los últimos lugares de la tabla general y perfilarse a los puestos de play-in.

El conjunto Universitario anunció hace unas semanas la llegada de José Juan Macías al equipo, aunque como su tercer delantero. La afición espera ver al delantero mexicano en acción para ver lo que puede mostrar en esta temporada con los auriazules.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Domingo de alentar a Pumas con #GarraYEntrega en CU👊@DHLMex trae la información del partido 👇



🆚 | @AtlasFC

🏟️ | EOU

🕰️ | 16:00 horas

📅 | Domingo 31 de agosto

📺 | Canal 5, TUDN y ViX #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/EeKDD7adW7 — PUMAS (@PumasMX) August 29, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Pumas vs Atlas

El partido entre Pumas y Atlas se jugará este domingo, 31 de agosto de 2025, en el Estadio Olímpico Universitario, ubicado en la Ciudad de México. El balón comenzará a rodar en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5. También estará disponible en ViX y TUDN.

Fecha: domingo 31 de agosto de 2025

Hora: 16:00

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Posibles alineaciones del partido Pumas vs Atlas

PUMAS: Keylor Nava, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo, Santiago Trigos, Alan Medina, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jorge Ruvalcaba y Guillermo Martínez.

ATLAS: Camilo Vargas, Gustavo Ferrareis, Gaddi Aguirre, Dória, Adrián Mora, Matías Cóccaro, José Rivaldo Lozano, Diego González, Gustavo del Prete, Victor Rios y Uros Durdevic

¡La CDMX nos espera! 🔜



Y nosotros vamos con la mentalidad de volver a casa con la victoria 🔴⚫️#NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/dOWqy7MtUe — Atlas FC (@AtlasFC) August 30, 2025

Pumas y Atlas no conocen la victoria desde hace tres jornadas

El equipo dirigido por Efraín Juárez viene de empatar 0-0 con el Puebla, mientras que los de Diego Cocca intentarán olvidar la derrota que vivieron a manos del América en la cancha del Estadio Jalisco.

Este partido también representa la oportunidad de volver a conocer la victoria por parte de ambas escuadras, ya que las dos instituciones llevan tres partidos sin ganar; Pumas lleva tres empates y Atlas dos derrotas y un empate, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 7 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO