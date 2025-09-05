El Campeonato Mundial de FootGolf se celebrará en Acapulco para su edición del 2026

México será sede del quinto Campeonato Mundial de FootGolf en Acapulco, Guerrero, el torneo se llevará a cabo del 28 de mayo al 7 de junio de 2026, marcando la edición más grande e internacional en la historia de este deporte.

Tras las ediciones en Hungría (2012), Argentina (2016), Marruecos (2018) y Estados Unidos (2023), la Federación Internacional de FootGolf eligió a nuestro país para organizar el torneo más grande de FootGolf. El Campeonato tendrá una duración de 12 días y más de 1490 jugadores de más de 60 países viajarán a nuestro país para disputar el certamen.

México será sede de la quinta edición del Campeonato Mundial de FootGolf. ı Foto: Cortesía

“Las competencias se disputarán en las categorías Varonil, Femenil (incluyendo Sénior), Sénior y Sénior+ en el Hotel Princess Mundo Imperial y en los campos Turtle Dunes y Tres Vidas, cada uno de 36 hoyos y dos recorridos de FootGolf”, declaró Aleksander Kravanja, Presidente de la Federación Internacional de FootGolf.

El evento deportivo tendrá dos torneos, el primero es el Campeonato Mundial Individual (del 28 de mayo al 1 de junio), con un máximo de 792 jugadores, y el Campeonato Mundial por Países (del 2 al 7 de junio), con 1040 participantes en categorías continentales y por género.

“Los beneficios turísticos y económicos también son significativos: se espera que más de 1490 jugadores internacionales generen una demanda de más de 8000 noches de hotel, con un impacto económico estimado de 110 millones de pesos, de los cuales más de 90 millones beneficiarán directamente a Acapulco”, señaló Fernando Name Guzzy, Director general de la Federación Mexicana de FootGolf.

Todo listo para la edición 2026 del Campeonato Mundial de FootGolf. ı Foto: Cortesía

El crecimiento del Campeonato Mundial de FootGolf

El Campeonato Mundial nació en 2012 con la participación de 8 países, a través de los años, el torneo de FootGolf ha experimentado un rápido crecimiento tanto en organización como en número de jugadores:

• Argentina 2016: 26 países y 230 jugadores

• Marruecos 2018: 33 países y 503 jugadores

• Estados Unidos 2023: 39 países y 971 jugadores

• México 2026: hasta 60 países y 1490 jugadores

“El Campeonato Mundial de FootGolf 2026 será más que una competencia deportiva. Mostrará la hospitalidad, la cultura y la belleza de México al mundo, posicionando a Acapulco como un destino internacional de primer nivel”, finalizó Simón Quiñones Orozco, Secretario de Turismo del Estado de Guerrero.

