Tatjana Maria cumple con las expectativas y vence a Zeynep Sonmez para instalarse en octavos de final

El partido entre Tatjana Maria y Zeynep Sonmez era uno de los más esperados del segundo día de actividad en el Guadalajara Open AKRON 2025; al final, la quinta sembrada del certamen se llevó la victoria en sets seguidos por parciales de 4-6 y 2-6.

La tenista alemana inició con el pie derecho desde el primer set, quebrando el saque de su rival en cuatro ocasiones y llevándose el episodio inicial después de 38 minutos de juego en la cancha del Estadio AKRON.

Sonmez de igual manera logró tres breaks durante el primer episodio, pero algunas fallas, dobles faltas o el ataque de Maria hacia la red, generaron que la raqueta turca regalará puntos y al final dejará ir el compromiso ante una de las mejores tenistas del torneo.

Durante la hora y 17 minutos que duró el juego, la ganadora consiguió 5 aces, 55 por ciento de puntos ganados con su primer set y un total de 70 puntos para llevarse la victoria en el primer partido de la jornada.

Zeynep Sonmez es una de las favoritas de la afición, porque en 2024 salió campeona del Mérida Open, tras vencer a Ann Li en dos sets por parciales de 6-2 y 6-1, pero en esta ocasión en Guadalajara cayó eliminada en primera ronda.

En la segunda manga, Tatjana Maria dominó con autoridad a Zeynep Sonmez y logró una ventaja de cuatro juegos a cero, la cual aprovechó y no soltó para llevarse la victoria y el boleto a los octavos de final en el octavo juego del episodio final.

En la siguiente ronda, la tenista alemana se medirá ante la ganadora del partido entre la italiana Martina Trevisan, quien llegó al cuadro principal por la vía del wild card, y la canadiense Rebecca Marino.

Este 2025, Tatjana Maria suma un título a su vitrina personal, el cual consiguió en el Queen’s Club al vencer en la gran final a Amanda Anisimova por parciales de 6-3 y 6-4; ahora buscará coronarse por primera vez en México.

El Guadalajara Open AKRON otorga a la campeona 500 puntos en el ranking WTA y un premio económico de 164 mil dólares, así que las 28 tenistas participantes están en busca del ansiado título y desbancar a Magdalena Frech, quien es la actual reina de la competencia.

DCO