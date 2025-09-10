Guadalajara Open AKRON 2025: Resumen de todos los partidos del miércoles 10 de septiembre

Llegó el tercer día de actividad en el Guadalajara Open AKRON 2025 y con ello los primeros partidos de octavos de final, para conocer a las primeras cuatro tenistas que clasificarán a los cuartos de final de la competencia.

El partido más llamativo de esta tarde es el de Elise Mertens, primera sembrada del torneo, contra Elisa Jacquemot, la tenista francesa que eliminó en dos sets a la griega María Sákkari.

Nikola Bartunkova domina a Darja Vidmanova y la elimina del Guadalajara Open AKRON

Nikola Bartunkova sigue aprovechando el wild card que le entregó la organización del torneo y en octavos de final venció a Darja Vidmanova en sets seguidos por parciales de 3-6 y 2-6, para ser la primera invitada a los cuartos de final de la competencia.

La tenista checa logró romperle el saque a su compatriota en tres ocasiones durante todo el partido para ponerse en ventaja y después finiquitar el encuentro. Bartunkova logró cuatro aces y 72 por ciento de puntos ganados con su primer servicio. En la siguiente ronda podría medirse ante la actual campeona Magdalena Frech.

