Guadalajara Open AKRON 2025: Estos son todos los partidos de este jueves 11 de septiembre

Elise Mertens volverá a la cancha del Estadio AKRON en busca de los cuartos de final.

Llegó el cuarto día de actividad en el Guadalajara Open AKRON 2025 y este jueves 11 de septiembre se disputarán los encuentros restantes de octavos de final, para conocer los cruces de los cuartos de final del torneo.

Además, en el segundo turno en la cancha del Estadio AKRON, Elise Mertens y Elsa Jacquemot reanudarán su compromiso de segunda ronda, pues fue suspendido este miércoles por la lluvia que se presentó en el Centro Panamericano de Tenis.

El partido más llamativo de este jueves es entre la colombiana Camila Osorio, octava sembrada del Guadalajara Open AKRON, y la joven estadounidense de 17 años Iva Jovic, quienes se verán las caras por primera vez en el circuito.

Estos son los partidos del jueves 11 de septiembre

Toda la actividad de este jueves 11 de septiembre en el Guadalajara Open AKRON, iniciará con el partido entre Storm Hunter y Emiliana Arango, quienes avanzaron de ronda después de vencer a Katerina Siniakova y el retiro de Magda Linette, respectivamente.

Jornada del 11 de septiembre

Estadio AKRON

(WC) Storm Hunter vs Emiliana Arango - 14:00 horas

(1) Elise Mertens vs Elsa Jacquemot

(8) Camila Osorio vs Iva Jovic

(3) Jelena Ostapenko vs Marina Stakusic (Q)

(Q) Lucrezia Stefanini vs Magdalena Frech (4)

Grandstand

Fernanda Contreras y Rebecca Marino vs Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi

(Q) Victoria Jimenez Kasintseva vs Veronika Kudermetova (2)

Magali Kempen y Katarzyna Piter vs Elsa Jacquemot y Polina Kudermetova

Cancha 1

Irina Khromacheva y Nicole Melichar vs Maria Kozyreva y Iryna Shymanovich

Estos son todos los encuentros que los amantes del deporte blanco podrán disfrutar este jueves 11 de agosto en el Guadalajara Open AKRON 2025.

¿Cuándo será la final del Guadalajara Open AKRON?

La edición 2025 del Guadalajara Open AKRON inició el pasado lunes 8 de septiembre, un día después de que se disputara la final del US Open, la cual terminó ganando el tenista español y nuevo número uno del mundo Carlos Alcaraz.

Las 28 tenistas participantes tienen programada una semana completa por si llegan a estar en la gran final del certamen, la cual se celebrará el domingo 14 de septiembre en la cancha del Estadio AKRON.

La actual mandamás del Guadalajara Open es la polaca Magdalena Frech, que se encuentra dentro del cuadro principal y estará en busca de llevarse el primer bicampeonato de este torneo en el Centro Panamericano de Tenis, ubicado en Zapopan.

DCO