Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi acarician el título del GDL Open AKRON tras vencer a Jessie Aney y Quinn Gleason

Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi lograron una estupenda victoria en el Grandstand del Guadalajara Open AKRON sobre la pareja estadounidense Jessie Aney y Quinn Gleason por parciales de 3-6 y 6-4 para instalarse en la gran final del torneo.

La mexicana y su pareja indonesia avanzaron a las semifinales del certamen por el abandono de la dupla conformada por Alana Smith y Darja Vidmanova en los cuartos de final, una buena noticia para la raqueta azteca.

Olmos y Sutjiadi son la segunda pareja sembrada del torneo y en el partido por el título se podrían encontrar ante las mejores del certamen, que son Irina Khromacheva y Nicole Melichar, quienes aún esperan rival en las semifinales.

Giuliana Olmos es una especialista en el torneo de dobles; actualmente tiene siete títulos en esta modalidad y en Guadalajara buscará sumar su octavo trofeo a su vitrina personal; además, uno de esos siete logros lo levantó en el Abierto de Acapulco en 2020.

La primera pareja invitada a la gran final logró 79 por ciento de puntos conseguidos con su primer servicio, diez de 12 puntos de quiebre salvados y un total de 58 puntos para llevarse la victoria.

En el momento en que la mexicana e indonesia tenían que cerrar el set y no permitir ningún tipo de reacción de sus rivales, apretaron en los minutos finales. Giuliana se mantuvo cerca de la red y atenta para aprovechar cualquier oportunidad.

Con la mexicana al servicio, se pusieron adelante 40-0 en el noveno juego y, aunque sus rivales trataron de reaccionar, Olmos y Sutjiadi sentenciaron en su tercer punto para set y así tuvieron ventaja.

La mexicana y su dupla no han dejado un set en lo que va del torneo, además de que dentro de la cancha las dos tenistas tienen una buena comunicación y se nota el gran trabajo en equipo que hacen para pelear por el título.

Las primeras finalistas de la competencia conocerán a sus rivales del partido por el título el sábado, cuando se dispute la segunda semifinal del torneo de dobles, pero la mexicana está lista para tener su revancha, pues en el 2021, cuando el torneo en Guadalajara era un WTA 250, cayó en la final a manos de Desirae Krawczyk.

