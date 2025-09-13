¡Sí se entonó el himno de México en el Canelo vs Crawford!, pero sin su afición y con una invitada sorpresa

Horas antes de que Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford saltaran al cuadrilátero, se informó que el Himno Nacional de México no se entonaría en el Allegiant Stadium, pero el equipo del pugilista mexicano lo hizo a su modo.

A escasos minutos de que el oriundo de Guadalajara, Jalisco, realizara su salida al ring, en su cuenta de Instagram realizaron un en vivo, en donde se podía ver a Saúl Álvarez junto a todo su staff entonar el lábaro patrio y la encargada de hacerlo dentro del vestidor fue la cantante mexicana Fey.