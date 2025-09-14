¿Penta Zero Miedo lucha hoy 15 de septiembre en la WWE? ¿A quién enfrenta?; cartelera completa

Penta Zero Miedo en una de sus luchas de WWE

Penta Zero Miedo es uno de los estetas favoritos de la afición de la lucha libre en México y en parte del mundo. En el tiempo que lleva dentro de la empresa más conocida del deporte, la WWE, se ha ganado el respeto del resto de los luchadores y los fans lo quieren ver cada vez más en el cuadrilátero.

Penta está recibiendo mucho apoyo de la gente, que lo quiere ver cada semana y ante mejores rivales, por lo que te compartimos si estará dentro de la cartelera para WWE Raw de este lunes 15 de septiembre, que se podrá ver en vivo por la señal de Netflix.

¿Quién estará en WWE Raw este lunes 1 de septiembre?

La buena noticia es que Penta Zero Miedo sí estará este lunes en Monday Night Raw. El esteta azteca tendrá un mano a mano con un excampeón como Kofi Kingston. La función de podrá ver en Netflix.

La función de este lunes se realiza en el MassMutual Center de Springfield, Massachusetts, además que será una hora antes de lo habitual, a las 17:00 en México, y sirve como preámbulo de Wrestlepalooza.

Adam Pearce, gerente general de la marca Raw, confirmó que Penta y Kofi Kingston se enfrentarán en una lucha individual, una reedición de una enfrentamiento que tuvieron a finales de agosto y en donde el mexicano perdió.

Luchas confirmadas para WWE Raw 15 de septiembre

Lyra Valkyria vs Roxanne Perez

Penta vs Kofi Kingston

CM Punk y AJ Lee tendrán un nuevo cara a cara con Becky Lynch y Seth Rollins antes de Wrestlepalooza

John Cena tendrá un segmento

¿Qué es Wrestlepalooza?

Las luchas confirmadas de WWE Wrestlepalooza

John Cena vs Brock Lesnar

Cody Rhodes vs Drew McIntyre, pelea por el Campeonato de la WWE

CM Punk y AJ Lee vs Seth Rollins y Becky Lynch

Iyo Sky vs Stephanie Vaquer, pelea por el Campeonato Mundial Femenino

Jey Uso y Jimmy Uso vs Bronson Reed y Bron Breakker

Wrestlepalooza el primer evento premium en vivo de la WWE que se transmitirá por ESPN en los Estados Unidos al público, mientras que en México se podrá ver por Netflix y se realiza en Indianápolis, Indiana este 20 de septiembre de 2025 en el Gainbridge Fieldhouse, casa de los Pacers.

