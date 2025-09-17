Martial advierte a Gignac tras su llegada a Rayados

El flamante refuerzo de los Rayados del Monterrey Anthony Martial llegó ayer a la Sultana del Norte para pasar sus exámenes médicos y finiquitar detalles para formar parte de la nueva Pandilla, un equipo repleto de jugadores europeos y que busca su primer título desde 2017, cuando vencieron al América en el Estadio Azteca.

El delantero francés a su llegada atendió a algunos medios de comunicación y no se guardó nada al hablar de Gignac y la nueva rivalidad que tendrán para demostrar qué equipo del norte del país es mejor.

“Es uno de mis amigos, jugamos juntos en la selección francesa. Somos amigos afuera, pero vamos a ser enemigos en el campo. Haré todo lo que pueda para ganar. Creo que necesitaré un poco de tiempo para adaptarme al cambio de horario, pero me siento bien”, djo el ex del Manchester United.

El goleador llega al Monterrey a sus 29 años y después de un corto paso por el AEK de Atenas, equipo en el que disputó 24 encuentros y solamente pudo hacer nuevo goles y puso dos asistencias.

Se espera que en las próximas horas se dé la presentación oficial para que viaje a sacar su visa de trabajo y así pueda adaptarse y debutar de manera inmediata en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Por otra parte, Tigres anunció que Gignac sufrió una lesión en la rodilla y el América publicó que Henry Martín se resintió de una dolencia.