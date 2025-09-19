Cruz Azul vs Juárez: Hora y dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX

Cruz Azul, el único equipo invicto de la Liga MX, buscará prolongar su racha de duelos sin conocer la derrota en el Apertura 2025 cuando enfrente a los Bravos de Juárez como parte de la Jornada 9, en duelo que se realiza HOY viernes 19 de septiembre en la capital del país.

La cancha del Estadio Olímpico Universitario es el lugar de encuentro entre La Máquina y Bravos, equipos que tienen una diferencia de ocho puntos, pues los cementeros tienen en su récord seis victorias y dos empates, sin perder partidos todavía.

¿Viernes de Cruz Azul? 👀



SÍIII. ES VIERNES DE LA MÁQUINA CEMENTERA. 💙🚂



TODOS JUNTOS HOY. VAMOS POR LOS TRES PUNTOS EN EL OLÍMPICO UNIVERSITARIO.



🎟️ https://t.co/lzocD5I6Gc pic.twitter.com/OqqIBPO3t6 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 19, 2025

Por su parte, Juárez llega al cotejo como el noveno de la tabla general, con tres victorias, tres empates y dos derrotas, que lo tienen con 12 unidades, peleando por la parte media de la clasificación.

¿Dónde ver el Cruz Azul vs Juárez de la Liga MX?

El partido entre Cruz Azul y Juárez, de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este viernes 19 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de VIX, no pasará por otro canal.

Cruz Azul busca nuevo delantero

El Cruz Azul está buscando a un delantero que ya tuvo una experiencia en la Liga MX, pero no le fue de lo mejor en su exequipo. La Máquina, de acuerdo con reportes, está interesada en el delantero mexicoamericano Brandon Vázquez, quien cobraba una millonada en Rayados de Monterrey.

Se dice que Cruz Azul busca los servicios de Vázquez, quien tiene un valor de 9 millones de dólares, pues es uno de los delanteros de mayor renombre en el futbol estadounidense. En su paso por La Pandilla disputó 49 partidos, anotó un total de 14 goles y dio una asistencia.

El fichaje de Vázquez sería de cara a la siguiente temporada, para completar la delantera conformada porÁngel Sepúlveda, Gabriel Toro Fernández, además de un par de juveniles, pero que no tienen tanto recorrido en primera división.

El delantero representa a Estados Unidos, pero cuenta con la nacionalidad mexicana, por lo que no ocupará una plaza de extranjero en el Cruz Azul, aunque tiene una lesión grave, pues el pasado 9 de julio tuvo una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha.

aar