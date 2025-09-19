Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Monterrey vs América; Jornada 9 del Apertura 2025

Monterrey y América se enfrentan en el partido más atractivo de la Jornada 9 del Apertura 2025.

La jornada 9 del Apertura 2025 continúa con un duelo clave entre Monterrey y América, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego para su enfrentamiento de este sábado 20 de septiembre en el Estadio BBVA.

Las Águilas visitan el Gigante de Acero después de perder el clásico nacional contra las Chivas, resultado con el que descendió al tercer puesto de la clasificación liderada precisamente por Rayados, que llega al duelo con siete victorias consecutivas.

El partido entre Monterrey y América se perfila como uno de los más atractivos de la novena fecha del Apertura 2025, no sólo por lo que hay en juego, sino por los antecedentes más recientes entre ambas instituciones.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Monterrey vs América?

El partido entre Monterrey y América se jugará este sábado 20 de septiembre en el estadio BBVA. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:05 horas, y podrá seguirse en vivo a través de TUDN y Canal 5. También estará disponible en las señales de W Radio y W Deportes.

Fecha: Sábado 20 de septiembre

Hora: 21:05

Estadio: BBVA

Transmisión: TUDN y Canal 5

Posibles alineaciones de Monterrey y América

MONTERREY : Santiago Melé, Erick Aguirre, Víctor Guzmán, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga, Jorge Rodríguez, Oliver Torres, Sergio Canales, Jesús ‘Tecatito’ Corona, Lucas Ocampos y Germán Berterame.

AMÉRICA: Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Cristian Borja, Álvaro Fidalgo, Jonathan dos Santos, Érick Sánchez, Alejandro Zendejas, Rodrigo Aguirre y Allan Saint-Maximin.

América sufre ante Monterrey en el Gigante de Acero

La cancha del BBVA le ha resultado muy complicada al América desde que comenzó a ser la nueva casa del Monterrey en agosto del 2015.

Las Águilas solamente han conseguido dos victorias en 14 enfrentamientos contra Rayados en el Gigante de Acero, la más reciente de ellas el contundente 3-0 en la Jornada 14 del Apertura 2023.

Sin embargo, los aficionados del América tendrán un dulce recuerdo de por vida en las visitas de los azulcremas al BBVA, pues fue ahí donde los dirigidos por André Jardine consumaron el histórico tricampeonato en torneos cortos.

A pesar de que la final de vuelta del Apertura 2024 finalizó 1-1, los de Coapa se alzaron con el trofeo de la Liga MX después de haberse impuesto 2-1 a La Pandilla en el encuentro de ida.

