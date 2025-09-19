Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Chivas vs Toluca; Jornada 9 del Apertura 2025

Chivas recibe en el Estadio AKRON al Toluca para la Jornada 9.

La Jornada 9 del Apertura 2025 continúa con un duelo clave entre Chivas y Toluca, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues ambos quieren seguir peleando por los puestos de liguilla directa.

El Rebaño Sagrado viene de dos buenos resultados en el torneo, pues el fin de semana pasado vencieron al América en su casa para llevarse los tres puntos del Clásico de México, mientras que los Diablos Rojos quieren mantenerse en los primeros cuatro lugares de la general.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Chivas vs Toluca

El partido entre Chivas y Toluca se jugará este sábado, 20 de septiembre del 2025, en el Estadio AKRON, ubicado en Guadalajara, Jalisco. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Amazon Prime.

Fecha: sábado 20 de septiembre de 2025

Hora: 19:07

Estadio: AKRON

Transmisión: Prime Video

Posibles alineaciones del Chivas vs Toluca

CHIVAS: Raúl Rangel, Miguel Gómez, Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Bryan González, Efraín Álvarez, Fernando González, Luis Romo, Santiago Sandoval y Cade Cowell

TOLUCA: Luis García, Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo, Franco Romero, Marcel Ruíz, Jesús Ricardo Angulo, Nicolás Castro, Alexis Vega y Robert Morales.

Se piensa solo en una cosa: otro triunfo para nuestra afición. 🤩 @RoshfransMX pic.twitter.com/MacRu8CGAw — Toluca FC (@TolucaFC) September 19, 2025

Chivas quiere meterse a puestos de play in

El equipo dirigido por Gabriel Milito viene de igualar el marcador con los Tigres a mitad de semana, mientras que los de Antonio Mohamed intentarán hilar su tercera victoria después de vencer a Atlético de San Luis y Puebla en las dos jornadas anteriores.

Este partido también representa una gran oportunidad para el Rebaño Sagrado para seguir con buen ritmo y meterse en los puestos de play-in, pues después de ganarle al América y empatar con los Universitarios, las Chivas se encuentran en el décimo primer lugar de la general, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 9 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO