Haaland, el más rápido en llegar a 50 goles en UCL

El noruego, en el momento exacto de sacar el disparo para vencer al portero, ayer.

Otro gol, otro récord para Erling Haaland. El delantero del Manchester City se convirtió en el jugador que más rápido ha arribado a los 50 goles en la Champions League, en una victoria por 2-0 sobre el Napoli. El noruego alcanzó la cifra en su partido 49 en la máxima competición de clubes del futbol europeo.

Haaland superó el récord anterior del exatacante del Manchester United y Real Madrid Ruud van Nistelrooy, quien necesitó 62 partidos para alcanzar esa cifra.

El Dato: Club Brujas fue ampliamente superior al Mónaco.Los visitantes perdieron 4-1 un día después de un problema aéreo.

“Parece que rompe todos los récords. A su edad, es inaudito lo que está haciendo”, dijo su compañero del City Phil Foden.

TE RECOMENDAMOS: Mañana enfrenta al Monterrey El América sólo suma 2 victorias en el BBVA

A la edad de 25 años, Erling Haaland parece capaz de perseguir el récord histórico de Cristiano Ronaldo en la Liga de Campeones, de 141 goles.

“Los números hablan por sí mismos”, dijo el entrenador del City, Pep Guardiola. “Si juega 10, 12 años... si mantiene esta progresión, absolutamente puede hacerlo”.

Haaland ya había batido el récord de Van Nistelrooy en la Liga de Campeones como el jugador más rápido en anotar 30 goles, en 2023. Ese mismo año se convirtió en el futbolista que más pronto acumuló 50 tantos en la Liga Premier.

265 goles a nivel de clubes tiene Erling Haaland en su carrera

Tiene 130 goles en 151 apariciones desde que se unió al City procedente del Borussia Dortmund en 2022.

“Qué suerte y fortuna de tenerle”, agregó Guardiola, quien dijo que el récord de Haaland lo coloca entre los grandes del futbol como Ronaldo, Lionel Messi y Robert Lewandowski.

El último tanto del internacional noruego llegó con un cabezazo al inicio de la segunda mitad en el Etihad Stadium.

Ha anotado 12 goles en siete apariciones para su club y su selección esta temporada, incluyendo cinco en la paliza de Noruega por 11-1 sobre Moldavia la semana pasada. También anotó dos veces el domingo, en la victoria del City por 3-0 sobre el United.

Haaland ha superado ahora a algunas de las grandes figuras del futbol europeo en la lista de máximos goleadores de la Liga de Campeones y la Copa de Europa. Se adelantó a la leyenda del Madrid Alfredo di Stefano y a Zlatan Ibrahimovic.

Está empatado con Filippo Inzaghi y uno detrás de Thierry Henry, quien ocupa el undécimo sitio en la lista.

Messi sigue siendo el jugador más joven en anotar 50 goles en la Champions. El argentino alcanzó esa cifra a la edad de 24 años y 284 días.

Kylian Mbappé alcanzó los 50 goles en 79 apariciones. El actual delantero del Madrid lleva 57 en la competición.

El próximo objetivo en la mira de Haaland podría ser el récord de Lewandowski de 80 goles en la Liga de Campeones en 100 partidos, según las estadísticas de la UEFA.

Mientras que Cristiano Ronaldo lidera la lista de goleadores, Messi es segundo con 129 tantos y Robert Lewandowski marcha tercero con 105.

Marcus Rashford demostró ser el reemplazo perfecto de Lamine Yamal en la victoria del Barcelona por 2-1 sobre Newcastle en la Liga de Campeones; en tanto que Kevin De Bruyne observó mayormente desde la banca mientras el Napoli caía por 2-0 en la visita a su antiguo club, el Manchester City.

Con Yamal ausente por lesión, Rashford (cedido a préstamo por el Manchester United) tuvo la oportunidad de lucirse en su regreso a Inglaterra y anotó ambos goles del Barcelona en el St. James’ Park. El segundo fue impresionante, un potente disparo desde 25 metros que entró tras golpear el travesaño.

Kevin De Bruyne también regresó a suelo inglés, al campo del club donde pasó 10 años antes de una emotiva despedida en mayo. Pero su regreso al Etihad duró 26 minutos apenas.