Pumas vs Tigres: Hora y dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX

Los Pumas enfrenta a los Tigres en la Jornada 9 del Torneo apertura 2025 de la Liga MX

Los Pumas de Efraín Juárez enfrentan uno de los partidos más complicados del Torneo apertura 2025 de la Liga MX, cuando, como parte de la Jornada 9, se midan ante los Tigres en el Estadio Olímpico Universitario este sábado 20 de septiembre.

Los clubes llegan con diferencia de tan solo tres puntos. Tigres tiene mejor ubicación en la tabla general con 15 unidades en el quinto puesto, mientras que los Pumas cuentan con 12 puntos y son el octavo mejor clasificado.

¿Dónde ver Pumas vs Tigres de la Liga MX?

El partido entre Pumas y Tigres, de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN y VIX. Inicia este sábado 20 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Día: 20 de septiembre

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y VIX

Tigres tiene bajas para medirse a Pumas

Para el duelo en la Ciudad de México, los Pumas contarán con su plantilla completa, sin embargo, los Tigres viajarán a Ciudad Universitaria sin André-Pierre Gignac y sin Javier Aquino.

El delantero francés se está recuperando de una lesión en la rodilla derecha, por lo que no estará ni en la convocatoria, mientras que Aquino no estará con el equipo por decisión del estratega Guido Pizarro. Pese a ello, los de Monterrey tendrán a Ángel Correa en la delantera.

Por su parte, se espera que Pumas cuente con us mejor 11 posible, entre los que se encuentran el portero Keylor Navas, además del lateral Álvaro Angulo, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Aaron Ramsey.

En la delantera estará Guillermo Martínez, quien viene de anotar dos goles el partido pasado ante Mazatlán, así como José Juan Macías, quien se estrenó como goleador de los Pumas ante los Cañoneros.

