Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Pumas vs Chivas; Jornada 12 del Apertura 2025

Pumas se mide a Chivas en CU en la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX

Luego de ser humillados en el Clásico Capitalino, los Pumas de la UNAM enfrentan a otro rival importante, pues como parte de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX se enfrentan a las Chivas. Los clubes chocan en el Estadio Olímpico Universitario este domingo 5 de octubre.

Llegando casi en igualdad de condiciones, tanto el Club Universidad como el Rebaño Sagrado están peleando por sumar la mayor cantidad de puntos posibles para acceder a la fase final del torneo, pero necesitan hacerlo rápido y el cotejo en CU es una gran oportunidad para vencer a un cuadro importante y cerrar de la mejor manera el certamen.

Porque cada día es una nueva oportunidad, en Pumas sabemos que la garra no se demuestra solo en la cancha, sino en el esfuerzo diario por ser mejores, trabajamos en conjunto para nuestro partido del día domingo en el Olímpico Universitario ante Chivas. 🐾⚽️#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/KTFTlkGlRS — PUMAS (@PumasMX) October 3, 2025

¿Dónde ver el Pumas vs Chivas de la Liga MX?

El partido Pumas vs Chivas, de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este domingo 5 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN, Vix.

Día: 5 de octubre

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix

Posibles alineaciones

Chivas: Raúl Rangel, Richard Ledezma, José Castillo, Diego Campillo, Bryan González, Luis Romo, Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Santiago Sandoval, Armando González

Pumas: Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Alvaro Ángulo, Caicedo, Adalberto Carrasquilla, Santiago Trigos, Pedro Vite, Jorge Ruvalcaba, Guillermo Martínez

🎙️"El futbol da revanchas en un corto plazo y nosotros estamos trabajando para ganar el domingo": Santiago Trigos, en la conferencia de prensa de hoy en Cantera, antes de un intenso entrenamiento de cara al partido ante Chivas en CU.#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/PbyNp3w85u — PUMAS (@PumasMX) October 2, 2025

Pumas no tendrá a Efraín Juárez

Los Pumas no tendrán en el banquillo a su entrenador Efraín Juárez por dos partidos, pues fue expulsado en el duelo ante el América por haberle dicho al árbitro: “ching*** a su madre todos”, lo que causó que viera la roja y que ahora se confirma su castigo por “emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante” durante el partido.

Con esta sanción, el conjunto del Pedregal no tendrá a su timonel en la Jornada 12 del ante el Club Deportivo Guadalajara y en la Jornada 13 ante Monterrey, en el Estadio Olímpico Universitario y en el Estadio BBVA, respectivamente. El exlateral de la Selección Mexicana estará de regreso en la Jornada 14 ante Atlético de San Luis, en CU.

El conjunto capitalino tiene al momento tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, con 13 unidades solamente, una cuota pobre para un equipos con grandes jugadores como Keylor Navas, Álvaro Angulo, Aaron Ramsey, Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite.

Por su parte, las Chivas tienen un unidad más que su rival, 14, además que han conseguido triunfos hilados por primera vez al mando de Gabriel Milito, quien tiene en el Apertura 2025 marca de cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas.

aar