Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Chivas vs Mazatlán; Jornada 13 del Apertura 2025

Chivas recibe en el Estadio AKRON al Mazatlán para la Jornada 13.

La Jornada 13 del Apertura 2025 continúa con un duelo clave entre las Chivas y el Mazatlán, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues ambos necesitan los tres puntos para continuar en la lucha por un puesto en el play-in.

El conjunto local ha mejorado en los últimos partidos con Gabriel Milito, pues llevan tres victorias al hilo en la Liga MX y suman 17 puntos en 12 jornadas, mientras que el Mazatlán está en la décimo tercera posición y está a dos puntos de meterse al play-in.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Ya estamos en tierras tapatías 💎 pic.twitter.com/qmlkxL2Fvg — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) October 17, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Chivas vs Mazatlán

El partido entre Chivas y Mazatlán se jugará este sábado, 18 de octubre del 2025, en el Estadio AKRON, ubicado en Guadalajara, Jalisco. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Prime Video.

Fecha: sábado 18 de octubre

Hora: 19:07

Estadio: AKRON

Transmisión: Prime Video

Posibles alineaciones Chivas vs Mazatlán

CHIVAS: Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo, Fernando González, Richard Ledezma, Omar Govea, Efraín Álvarez, Bryan González, Santiago Sandoval y Armando González.

MAZATLÁN: Ricardo Gutiérrez, Ángel Leyva, Facundo Almada, Lucas Merolla, Yoel Bárcenas, José Joaquín Esquivel, Jordan Sierra, Mauro Zaleta, Nicolás Benedetti, Fábio Gomes y Anderson Duarte.

🇦🇹 ¡MAÑANA REGRESA EL GUADALAJARA AL ESTADIO AKRON! 😍



⚔️ ¡FUERTES Y UNIDOS POR ESOS TRES PUNTOS! 🎟️ 👉🏻 https://t.co/jNsWLBCyDT pic.twitter.com/frqG71wkoV — CHIVAS (@Chivas) October 17, 2025

Chivas quiere hilar su cuarta victoria en la Liga MX

El equipo dirigido por Gabriel Milito viene de ganarle a los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario tras remontar el marcador, mientras que los de Robert Dante Siboldi intentarán replicar lo conseguido ante el Atlético de San Luis, compromiso en el que ganaron 2-1 en el Estadio El Encanto.

Este partido también representa una gran oportunidad para que el Guadalajara consiga su cuarta victoria al hilo en la Liga MX, tras vencer a Pumas, Puebla y Necaxa, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 13 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

