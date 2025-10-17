Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Toluca vs Querétaro; Jornada 13 del Apertura 2025

La Jornada 13 del Apertura 2025 continúa con un duelo clave entre Toluca y Querétaro, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues los Diablos Rojos necesitan una victoria obligatoria si quieren mantenerse en lo más alto de la tabla general.

El conjunto local busca repetir su campeonato conseguido en el Clausura 2025 y, después de 12 fechas, son los líderes de la competencia; por su parte, los Gallos Blancos se encuentran en la décimo cuarta posición y pelean por meterse al play-in.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

¡El sábado visitaremos Toluca para buscar juntos el triunfo! 🔵⚫️



Vamos juntos, Querétaro.#Los75DeGallos pic.twitter.com/35w9I4pVVY — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) October 17, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Toluca vs Querétaro

El partido entre Toluca y Querétaro se jugará este sábado, 18 de octubre del 2025, en el Estadio Nemesio Diez, ubicado en Toluca, Estado de México. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Caliente TV. También estará disponible en Azteca Deportes y Azteca 7.

Fecha: sábado 18 de octubre

Hora: 17:00

Estadio: Nemesio Diez

Transmisión: Caliente TV, Azteca Deportes y Azteca 7

Posibles alineaciones del Toluca vs Querétaro

TOLUCA : Luis García, Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo, Franco Romero, Nicolás Castro, Helinho, Alexis Vega, Jesús Ricardo Angulo y Paulinho.

QUERÉTARO: Guillermo Allison, Jaime Gómez, Diego Reyes, Santiago Homenchenko, Francisco Venegas, Ángel Zapata, Lucas Rodríguez, Rodrigo Bogarín, Michael Carcelén, Jhojan Julio y Ali Ávila.

Nos vemos el sábado a las 5:00 pm. 👹🤩 pic.twitter.com/V67RYJzDOe — Toluca FC (@TolucaFC) October 16, 2025

Toluca quiere mantenerse en el primer lugar de la tabla general

El equipo dirigido por Antonio Mohamed viene de ganar en la Jornada 12 ante el Club León por marcador de 4-2, mientras que los de Benjamín Mora intentarán replicar lo conseguido ante el Puebla en la fecha pasada cuando ganaron 3-1 en La Corregidora.

Este partido también representa una gran oportunidad para los Diablos Rojos de mantenerse en la primera posición de la tabla general del Apertura 2025, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 13 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO