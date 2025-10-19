San Francisco 49ers consigue una importante victoria ante los Falcons en el SNF de la Semana 7 de la NFL

San Francisco sacó una gran victoria en el Sunday Nigth Football de la Semana 7 de la NFL.

El Levi’s Stadium fue el escenario elegido para recibir a los San Francisco 49ers y los Atlanta Falcons para disputar el Sunday Night Football de la Semana 7 de la National Football League, en el que el conjunto local sacó una importante victoria por marcador de 20-10.

El encuentro entre San Francisco y Atlanta estuvo muy cerrado a lo largo de los cuatro cuartos, dejando que todo se definiera en los últimos minutos del cotejo, cuando Christian McCaffrey logró el último touchdown del partido para aumentar la ventaja entre las dos franquicias.

Los primeros 15 minutos fueron fugaces y sin anotaciones entre ambos equipos; fue hasta el segundo cuarto cuando John Parker Romo logró el primer gol de campo del compromiso de 38 yardas, poniendo tres puntos para los visitantes en el tablero.

Faltando un minuto y 48 segundos en el reloj, Christian McCaffrey fue el primero en llegar a las diagonales para inaugurar el marcador a favor de los 49ers, mientras que Eddy Pineiro aumentó la ventaja con el punto extra y un minuto después puso otras tres unidades a favor de los de San Francisco.

Llegó el medio tiempo en Santa Clara, California, y la franquicia local se fue con la ventaja de 10-3, obligando a Atlanta a tener que anotar antes que los 49ers en el tercer cuarto del compromiso.

Sin embargo, el equipo comandado por Kyle Shanahan logró aumentar la ventaja sobre los Falcons antes de que consiguieran igualar el tablero, gracias a otro gol de campo de Pineiro que puso las cosas 13-3 a favor de los locales, acercando a su equipo a su quinta victoria en la temporada.

CMC TOO STRONG. Second TD of the night extends the @49ers lead!



ATLvsSF on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/JH6m2ODLX7 — NFL (@NFL) October 20, 2025

Christian McCaffrey tuvo una noche redonda en el Levi’s Stadium, pues el corredor de San Francisco consiguió 23 acarreos, 114 yardas terrestres, dos anotaciones, siete recepciones y 72 yardas recibidas.

Bijan Robinson, corredor de los Halcones de Atlanta, logró llegar a las diagonales con seis minutos por jugar del tercer cuarto, recortando la distancia 13-10 sobre los 49ers; sin embargo, fue su última anotación del partido.

Para cerrar el encuentro, McCaffrey volvió a hacerse presente en el marcador, con su segundo touchdown de la noche; logró que su equipo consiguiera una ventaja de diez puntos sobre Atlanta, llevándose su quinta victoria de la campaña, para seguir liderando la División Oeste de la Conferencia Nacional.

El siguiente compromiso de San Francisco será el próximo domingo 26 de octubre ante los Houston Texans, mientras que los de Atlanta recibirán en el Mercedes-Benz Stadium a los Miami Dolphins en busca de su cuarta victoria de la temporada.

DCO