¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS todos los partidos de Champions League de hoy 22 de octubre?

La actividad de la Jornada 3 de la fase de liga de la Champions League concluye este 22 de octubre con nueve duelos.

Real Madrid y Juventus se enfrentan este miércoles 22 de octubre en el partido más atractivo de los nueve que restan por jugarse en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, que arrojó 43 goles en los encuentros del martes, donde solamente un duelo terminó sin anotaciones.

El equipo merengue recibe en la cancha del Santiago Bernabéu a la Vecchia Signora antes de verse las caras con el Barcelona en el primer clásico de la Temporada 2025-2026, por lo que los tres puntos en disputa contra el cuadro italiano cobran vital relevancia para los dirigidos por Xabi Alonso.

🙌 ¡Preparados para la @LigadeCampeones!

INSIDE TRAINING

Tanto Real Madrid como Juventus marchan invictos en la actual edición de la Champions League, pero el cuadro español lo hace con dos victorias, mientras que los blanquinegros solamente acumulan dos empates, por lo que necesitan sumar de a tres para escalar posiciones y no rezagarse.

¿En qué canal pasan la Champions League el 22 de octubre?

Todos los partidos de la Champions League de este miércoles 22 de octubre serán transmitidos en vivo por las señales de HBO Max, Caliente TV y FOX (Tubi). La actividad arranca a las 10:45 horas del Centro de México con los partidos Athletic de Bilbao vs Qarabag y Galatasaray vs Bodo/Glimt. El resto de los juegos comienza a las 13:00 horas tiempo del Centro de México.

Todos los juegos de la Champions League del 22 de octubre

Athletic de Bilbao vs Qarabag (10:45 horas)

Galatasaray vs Bodo/Glimt (10:45 horas)

Real Madrid vs Juventus (13:00 horas)

Chelsea vs Ajax (13:00 horas)

Sporting Lisboa vs Marsella (13:00 horas)

Mónaco vs Tottenham (13:00 horas)

Atalanta vs Slavia Praga (13:00 horas)

Eintracht Frankfurt vs Liverpool (13:00 horas)

Bayern Múnich vs Club Brujas (13:00 horas)

⚽️ 𝐈𝐍𝐒𝐈𝐃𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐈𝐍𝐈𝐍𝐆 💫



Unsere Jungs sind bereit

Bayern Múnich y Qarabag buscan seguir con paso perfecto en Champions League

Real Madrid no es el único equipo que busca su tercer triunfo en los partidos de la Champions League de este 22 de octubre, pues Bayern Múnich y el sorpresivo Qarabag también van con paso perfecto hasta el momento en la justa continental.

Las primeras víctimas de los merengues en la actual edición del torneo fueron Olympique de Marsella (2-1) y Kairat Almaty (5-0). Los Bávaros, por su parte, ya derrotaron a Chelsea (3-1) y Pafos (5-1).

El Qarabag de Azerbaiyán, por su parte, se impuso al Benfica (3-2) y al Copenhague (2-0), este último en el duelo en el que el lateral mexicano Rodrigo Huescas se lesionó el ligamento cruzado de la rodilla derecha que lo dejó fuera toda la temporada.

Chelsea vs Ajax y Eintracht Frankfurt vs Liverpool son otros juegos destacados en el cierre de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League este 22 de octubre.

