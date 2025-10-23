Los Ángeles Chargers derrotan con autoridad a los Minnesota Vikings para llegar a cinco victorias en la campaña

Los Chargers consiguieron su quinta victoria de la campaña tras derrotar a los Vikings.

Los Ángeles Chargers se impusieron con autoridad ante los Minnesota Vikings por marcador de 37-10 en la cancha del SoFi Stadium, logrando su quinta victoria de la campaña 2025 de la National Football League y venciendo a los Vikingos por segunda vez consecutiva en la liga.

Los Cargadores consiguieron poner la marca de los de Minnesota en números rojos, pues después del Thursday Night Football de la Semana 8 de la NFL el conjunto dirigido por Kevin O’Connell regresó a casa con cuatro derrotas y tres victorias.

El marcador se inauguró con cuatro minutos restantes en el reloj del primer cuarto, cuando Oronde Gadsden llegó a las diagonales y comenzó la fiesta de los Chargers junto a Cameron Dicker, quien anotó el punto extra para ponerse 7-0 al final del primer episodio.