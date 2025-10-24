Las Chivas buscan su primer triunfo ante Diego Cocca en ocho torneos

Sandoval se lamenta de una falla en el duelo de Chivas el pasado 5 de octubre.

El Estadio AKRON recibe este sábado por la noche una nueva edición del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, en la cual el Rebaño quiere conseguir su primera victoria como Diego Cocca en ocho campañas, pues el argentino no pierde contra el Rebaño desde el 24 de abril del 2021.

La última ocasión en la que el Rebaño salió con los tres puntos de la bolsa sobre el entrenador sudamericano fue en la Jornada 16 del Guard1anes 2021, cuando se impuso 1-0 precisamente a los Zorros en la primera etapa bajo las órdenes del timonel bonaerense.

Este sábado, las Chivas y Diego Cocca se reencuentran después de tres años, pues la última ocasión que se habían visto las caras fue el 13 de agosto del 2022, cuando ambos equipos igualaron 1-1 en la Fecha 8 del Apertura 2022.

Diego Cocca asumió la dirección técnica del Atlas por segunda ocasión en su trayectoria en los banquillos a partir de la quinta jornada del actual Apertura 2025, cuando reemplazó al mexicano Gonzalo Pineda, quien estaba al frente desde diciembre del 2024.

Después de aquel 1-0 conseguido sobre el Atlas en abril del 2021, Chivas enfrentó cinco veces más a Diego Cocca, todas ellas como entrenador de los rojinegros, y lo más que pudo conseguir fueron tres empates.

La escuadra rojiblanca suma tres clásicos tapatíos sin conseguir el triunfo. El duelo más reciente en el que superó al Atlas fue en la Jornada 17 del Clausura 2024, por pizarra de 1-0 con gol de Roberto Alvarado en el Estadio Jalisco, en la etapa del argentino Fernando Gago como estratega del Chiverío.

Si bien viene de caer ante Querétaro, el Guadalajara vive su mejor momento desde que el pampero Gabriel Milito tomó las riendas del equipo, pues el club ganó cinco de sus últimos siete cotejos, lo que lo metió a zona de play-in (es octavo de la clasificación con 20 puntos).

El Atlas, por su parte, aspira a ingresar a puestos de play-in, pues llega al duelo de mañana ubicado en el decimoprimer lugar con 16 unidades, de las cuales 12 han sido desde que Diego Cocca tomó el timón en la Jornada 5 del campeonato.

La actividad de la Fecha 15 del Apertura 2025 comienza esta noche con dos partidos, entre los que destaca la visita del sublíder América a la cancha del Mazatlán, que con 12 unidades está a cuatro puntos de zona de play-in.

El otro partido destacado de la antepenúltima jornada de la Liga MX, además del Clásico Tapatío, es el que sostienen mañana por la noche Cruz Azul y Monterrey, que miden fuerzas en Ciudad Universitaria.

La Máquina cayó al quinto sitio de la clasificación luego de su empate a mitad de semana con Necaxa, mientras que Rayados es tercero con un punto más que los dirigidos por Nicolás Larcamón.

También mañana, los Pumas visitan la cancha del León en un encuentro de equipos que van en caída libre. Los del Pedregal suman seis cotejos sin triunfo, mientras que La Fiera no conoce la victoria desde hace siete compromisos.

La actividad concluirá el domingo con tres juegos, entre los cuales sobresale la visita de los Tuzos del Pachuca, que aspira al sexto sitio, a la cancha del campeón Toluca, que quiere mantenerse como líder del torneo.

Diablos, América, Monterrey, Tigres y Cruz Azul son los cinco clubes que ya tienen asegurada su clasificación a la fase final del Apertura 2025, pues en el peor de los casos disputarían el play-in, que jugarán los conjuntos que finalicen la fase regular del séptimo al décimo puesto.