Verstappen opaca a Leclerc en inicio de GP de México de F1

Se realizaron las dos primeras prácticas libres del Gran Premio de México de Fórmula 1, que tuvieron un cierre triunfal de Max Verstappen, quien fue el más rápido en la segunda sesión del día, opacando el inicio que tuvo Charles Leclerc.

Leclerc, piloto monegasco de la escudería Ferrari, fue el más veloz en la PL1 del Gran Premio de México y en la PL2 terminó segundo, detrás solamente de Verstappen, quien hoy buscará mantener el ritmo en la tercera y última ronda de entrenamiento, así como en la qualy.

En la primera sesión de entrenamiento Leclerc mostró un gran ritmo, como es costumbre de Ferrari, que conforme pasa el fin de semana se apaga y en las carreras no logra mantener el impulso. Su compañero, el siete veces campeón de F1, Lewis Hamilton, no corrió la PL1, pues cedió su lugar a Antonio Fuoco, quien fue último.

TE RECOMENDAMOS: Lucha Libre Persephone vence a Thekla y se convierte en la campeona del Grand Prix de Amazonas 2025

Fuoco no fue el único novato en correr en la primera práctica libre, pues también lo hizo el mexicano Pato O´Ward, quien fue el segundo más rápido de la sesión por parte de los novatos, sólo detrás de Arvid Lindblad, quien tomó el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez en el Red Bull de Max Verstappen.

Pato logró un tiempo de 1:19.680, para terminar en el lugar 13 y estar arriba de los otros siete pilotos provisionales que participaron en la PL1 del GP de la Ciudad de México. O’Ward corrió por segundo año consecutivo esta etapa con McLaren y fue su cuarta práctica oficial con la escudería como piloto reserva del equipo.

Luego de su participación en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el regiomontano atendió a los medios de comunicación y se mostró contento, pues es la única oportunidad que tiene “de correr con mi gente”. “La afición es especial y cada año que regreso, pues me emociona regresar a casa porque realmente es la única oportunidad que tengo de subirme a un auto en persona, frente al público mexicano”, comentó con entusiasmo el actual subcampeón de la IndyCar Series.

Sobre sus sensaciones en carro de la escudería campeona de Fórmula 1, el mexicano dijo: ”Muy bien, muy bien”, para después asegurar que disfruta de subirse a un auto de esta magnitud: “Contentos de completar nuestro programa; siempre una chulada subirme a uno de éstos”.

En la Práctica Libre 2, el volante más rápido fue el neerlandés Max Verstappen, actual tetracampeón del mundo, quien terminó con tiempo de 1:17.392 y 34 vueltas. De este modo, superó a Leclerc y Kimi Antonelli, y completaron el top 3 en el cierre del primer día de actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, durante la semana del 20 al 26 de octubre, la Zona Metropolitana del Valle de México recibirá más de 314 mil turistas hospedados en hoteles con motivo del Gran Premio de México.

Se estima que durante los días principales de la competencia —viernes, sábado y domingo—, la ocupación alcanzará niveles máximos del 88.5 por ciento.

La funcionaria destacó que la derrama económica por servicios turísticos, incluyendo hospedaje, alimentación, transporte y entretenimiento, superará los cuatro mil millones de pesos.