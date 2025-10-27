Norris se lleva el GP de México y ya es #1 en campeonato

Lando Norris rompió una racha de cinco carreras sin victoria y conquistó el Gran Premio de México, que celebra 10 años de su regreso al calendario. Además, se convirtió en nuevo líder del campeonato de pilotos de Fórmula 1, al superar por un punto a su compañero en McLaren, Oscar Piastri. La afición tricolor no quedó contenta con el resultado y lo abucheó.

El australiano Oscar Piastri, quien llegó a suelo azteca como manda más del certamen, vio escapar su ventaja de 14 puntos sobre Norris, quien luego de la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez llega a 357 unidades, por 356 de su coequipero, a falta de cuatro carreras para el final del certamen.

El Dato: Ferrari supera a Mercedes como el segundo equipo con más puntos en la Fórmula 1. Los italianos llegan a 356 unidades, por 355 de la escudería alemana.

A la afición mexicana no le gustó que Lando Norris obtuviera su primera victoria en el Hermanos Rodríguez. Fue fuertemente abucheado mientras celebraba en la parte del Estadio GNP. En conferencia de prensa tras su victoria, el conductor del equipo papaya habló del tema.

“Creo que eso es el deporte a veces. No sé por qué no puedo parar de reírme cuando me abuchean, creo que se me hace más divertido, así que sí, pueden seguir haciéndolo si quieren. Prefiero que la gente aplauda por mí, pero solamente me concentré en hacer mi carrera. Fue lo mismo en Monza y en otros lugares, así que si quieren seguir haciéndolo, pueden”, dijo en conferencia de prensa.

El desencanto del público mexicano con Lando Norris se puede interpretar como un rechazo a la supuesta elección de la escudería McLaren por el británico sobre Oscar Piastri. La afición cree que el equipo dejaba correr a sus pilotos cuando estaban peleando por el título de constructores y una vez que se definió, parece que el corredor británico se ha estado beneficiando por las estrategías y es el consentido del equipo.

El Tip: Mclaren no triunfaba en el Gran Premio de México de F1 desde 1989, en la segunda etapa de la carrera, cuando el brasileño Ayrton Senna cruzó primero la bandera a cuadros.

No sería la primera vez que en la F1 un equipo elige, aunque no abiertamente, a un volante como su ‘principal’, pues pasó en Mercedes con Lewis Hamilton y recientemente con Max Verstappen en Red Bull. El perjudicado fue el mexicano Checo Pérez, quien ayudó al neerlandés a ganar cuatro campeonatos mundiales. En 2026 regresa al Gran Circo con la debutante escudería Cadillac.

Lando Norris obtuvo en el GP de México su sexta victoria de la campaña y primera desde que ganó en Hungría a inicios de agosto. Fue un fin de semana redondo para el británico, quien partió desde la pole y no soltó el primer puesto. Le llevó de ventaja a su más cercano perseguidor por 30 segundos. El podio lo completaron Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull), segundo y tercero, de manera respectiva.

Con su tercera plaza Mad Max llegó a 321 unidades y no se puede descartar en la lucha por el campeonato mundial, pues todavía faltan carreras por celebrarse y podría escalar unidades, aunque eso dependerá si los pilotos de McLaren dejan de sumar unidades.

En un cuarto lugar sorpresivo terminó Oliver Bearman, quien tiene el mejor resultado de su carrera y una plaza muy decorosa para Haas. Oscar Piastri culminó quinto y su desempeño sigue en caída libre, dejando muchas dudas de cara al cierre del campeonato.

El Gran Premio de México celebró su décimo aniversario desde que regresó al calendario de la Fórmula 1 en 2015. Lando Norris es el quinto ganador diferente en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Max Verstappen y Carlos Sainz son los otros triunfadores en nuestro país.

La carrera en el circuito mexicano empezó con un arranque accidentado, pero después Norris tomó el control de las acciones y aplastó a sus rivales. La verdadera pelea fue para conocer a los otros sitios del podio, así como a los volantes que obtendrían unidades.

Verstappen, quien largó quinto, intentó ganar posiciones rebasando por el interior, atacando a los líderes, pero no le salió del todo bien, pues sólo pudo pasar a George Russell y se vio forzado a regresar a la pista por el pasto.

La acción que intentó Mad Max fue la misma que Checo Pérez hizo en 2023, aunque el mexicano tuvo un contacto con Charles Leclerc y tuvo que abandonar la carrera antes de la primera vuelta.

“Verstappen cortó la vuelta, frenó tarde y cortó por el pasto, por lo menos me debe regresar la posición”, comentó por radio George Russell, quejándose de la maniobra del neerlandés. “Esto es ridículo, el tipo cortó por el paso y mantuvo la posición, no hay penalización nada”, arremetió el volante británico.

Todo el fin de semana el León Neerlandés se estuvo quejando de las condiciones de la pista, comentando que no tenía buen agarre y en México sufrió mucho. Ahora, el actual campeón del mundo, al igual que todo el Gran Circo, se prepara para el Gran Premio de Brasil, que es la siguiente cita marcada en el calendario del campeonato.

Después de la carrera en Sao Paulo restarán tres fechas más en la campaña.

Las Vegas recibe el evento el fin de semana del jueves 20 al sábado 22 de noviembre. Una semana después se llevará a cabo el Gran Premio de Qatar.

La temporada llegará a su final en el Circuito de Yas Marina, en Abu Dabi, del viernes 5 al sábado 7 de diciembre.

4 triunfos tiene McLaren en toda la historia del GP de México

4 carreras seguidas tiene Piastri sin subir al podio en F1

12 diferentes pilotos ganaron una vez en suelo azteca

20 los puntos que tiene Oliver Bearman tras su cuarto puesto en México

401 mil 326 personas asistieron durante todo el fin de semana del GP de México

Estrellas llenan el Gran Premio de México

La Fórmula 1, y en concreto el GP de México, es un evento que nadie se quiere perder. Decenas de celebridades se dieron cita durante tres días en el Autódromo Hermanos Rodríguez para vivir de cerca la emoción de la máxima categoría del deporte motor.

Figuras de la Liga MX como Sergio Ramos, defensa del Monterrey, Keylor Navas, portero de Pumas, así como Gonzalo Piovi, central del Cruz Azul, asistieron a la carrera. Mientras que los americanistas Israel Reyes, Brian Rodríguez y Alan Cervantes fueron vistos desde la práctica 3 y la calificación que se llevaron a cabo el sábado pasado.

Otros personajes del futbol mexicano como las leyendas Jorge Campos, Rafael Márquez y el directivo de Rayados José Antonio ‘Tato’ Noriega también fueron vistos por el paddock.

El boxeador Evander Holyfield desfiló por el Hermanos Rodríguez.

CAMPEONATO DE PILOTOS DE F1 │ TOP 5 DE CONSTRUCTORES │ ÚLTIMOS VENCEDORES EN EL AHR │ PILOTOS CON MÁS VICTORIAS DESDE 2015 EN MÉXICO ı Foto: Especial

Siguiente carrera

Gran Premio de Brasil

Dónde: Autódromo José Carlos Pace (Interlagos)

CUÁNDO: Del 7-9 de noviembre