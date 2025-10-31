Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el América vs León, de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX

La acción de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX tiene un partido muy esperado. En la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes el América recibe al León.

Las Águilas son el cuarto lugar con 31 puntos luego de 15 cotejos disputados, lo que tiene a los actuales subcampeones con aspiraciones de avanzar entre los primeros lugares, además que podría mejorar su posición en la fase regular.

¡Se continúa con los entrenamientos! 💪 pic.twitter.com/fVUGoSHuVh — Club América (@ClubAmerica) October 30, 2025

Del otro lado, el León está necesitado de buenos resultados y no están en los primeros lugares, pero pelean por el repechaje. La posibilidad de tener liguilla directa luce muy lejana y su nival de juego no ha sido el esperado, además que se rumora mucho de la salida de James Rodríguez.

¿Dónde ver América vs León de la Liga MX?

El partido entre América y León, correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este sábado a las 21:10 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN, y Vix.

3 días más para nuestra cita en el Azulcrema 💙🏟️💛 pic.twitter.com/kVjnH4v0zy — Club América (@ClubAmerica) October 29, 2025

James Rodríguez viviría sus últimos momentos en León

James Rodríguez ya prepara sus maletas para su salida del Club León e incorporarse a su nuevo equipo en la Liga MX, pues el colombiano quiere mantenerse en el futbol mexicano de cara al Mundial del 2026. El colombiano tiene dos poderosísimos equipos que buscan sus servicios.

Con información de ESPN, la salida de James Rodríguez del conjunto del Bajío es un 95 por ciento segura esta temporada, pues para los Panzas Verdes es muy caro mantener a la estrella colombiana en el equipo, además de que dos equipos son los que están sondeando al dorsal ‘10′ del León.

La misma fuente reveló que el América podría ser una de esas opciones, pues son de los clubes mexicanos que tienen los recursos económicos para tener a un futbolista como James Rodríguez en su plantilla.

La idea del Club León de traer a James Rodríguez era para tener un jugador de talla mundial en el Mundial de Clubes; sin embargo, los Panzas Verdes fueron expulsados del torneo por la multipropiedad de Grupo Pachuca y el colombiano se quedó sin disputar la primera edición de este torneo.

