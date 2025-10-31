Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Atlas vs Toluca; Jornada 16 del Apertura 2025

La Jornada 16 del Apertura 2025 continúa con un duelo clave entre el Atlas y el Toluca, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues los Diablos Rojos quieren mantenerse en lo más alto de la tabla general con una victoria sobre los Zorros.

Por su parte, los rojinegros se encuentran peleando por un lugar en el play-in de la Liga MX; de momento están en la decimosegunda posición de la tabla general con 16 unidades y están a un punto del décimo lugar, el cual actualmente le pertenece a Santos y que pelearán hasta el final para quedárselo.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

¡Vámonos para la Perla Tapatía! ✈️

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Atlas vs Toluca

El partido entre el Atlas y el Toluca se jugará este sábado, 1 de noviembre del 2025, en el Estadio Jalisco, ubicado en Guadalajara, Jalisco. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de TUDN. También estará disponible en Canal 5 y ViX Premium.

Fecha: sábado 1 de noviembre

Hora: 17:00

Estadio: Jalisco

Transmisión: TUDN, Canal 5 y ViX Premium

Posibles alineaciones del Atlas vs Toluca

ATLAS: Camilo Vargas, Gaddi Aguirre, Dória, Adrián Mora, Gustavo Ferrareis, Paulo Ramírez, Aldo Rocha, Sergio Hernández, Diego González, Mateo García y Uros Durdevic.

TOLUCA: Luis García, Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo, Franco Romero, Marcel Ruíz, Jesús Angulo, Nicolás Castro, Robert Morales y Paulinho.

¡Nos vemos mañana en El Jalisco, Rojinegros! 🔴⚫️



Vivamos un sábado totalmente familiar en El Monumental 🏟️🦊



Adquiere tus entradas desde $175

Toluca quiere mantenerse de líder en el Apertura 2025

El equipo dirigido por Diego Cocca viene de caer derrotado en el Clásico Tapatío ante las Chivas por marcador de 4-1, mientras que los de Antonio Mohamed intentarán mejorar lo realizado ante el Pachuca, pues los Diablos Rojos empataron a dos goles con el Pachuca, poniendo al rojo vivo la parte alta de la tabla general.

Este partido también representa una oportunidad muy importante para el Toluca de seguir en el primer puesto del Apertura 2025, pues será importante para ellos ser el primer lugar en la liguilla de la Liga MX, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 16 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

